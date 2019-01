El Tribunal de Comptes xifra en 20,5 milions el saqueig de la depuradora de València i condemna els seus directius a retornar-los

El Tribunal de Comptes ha xifrat el saqueig de fons públics en la depuradora de Pinedo (València) entre els anys 2004 i 2010 en 20.490.817 euros. L'ens fiscalitzador dels comptes públics condemna els directius de la mateixa i a dos exalts càrrecs del Govern de Francisco Camps a retornar íntegrament els diners desviats durant aqueixos anys a la coneguda com a trama Emarsa, segons la sentència a la qual ha tingut accés eldiario.es.

Esteban Cuesta (exgerent d'Emarsa), Enrique Crespo (expresident d'Emarsa i exvicepresident de la Diputació de València) i Enrique Arnal (exdirector financer de l'empresa pública) responen solidàriament de l'import total i José Juan Morenilla i Ignacio Bernácer (directius de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Conselleria de Medi Ambient) a restaurar 12,5 milions per la trama del tractament de llots. El 55% dels diners haurà de retornar-se a la Generalitat i l'altre 45% a l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, ens municipalista propietari de la depuradora en l'època.

Els cinc condemnats pel Tribunal de Comptes ja van ser condemnats pel cas Emarsa a entre tres i 12 anys de presó i estan a l'espera dels seus recursos davant el Tribunal Suprem. En aquest cas, l'Audiència Provincial de València va xifrar el forat causat a les arques públiques en més de 23 milions d'euros.

Paral·lelament, la Generalitat i l'Emshi van iniciar un procés en el Tribunal de Comptes per a restituir els fons públics del tractament d'aigües i fangs desviats a empreses fantasma, compra de regals de luxe o, fins i tot, prostitutes. Aquest 11 de gener es va comunicar la sentència que aplica responsabilitats comptables contra els cinc gestors públics implicats en la causa. En la Penal han sigut condemnades fins a 24 persones. L'ens fiscalitzador condemna també a les costes als cinc condemnats, alguns dels quals ja han comunicat a aquest periòdic que recorreran la sentència.

El Tribunal de Comptes conclou després d'una investigació de diversos anys que existeix una "relació causal" entre els condemnats i "els danys ocasionats als fons públics" sense que "aquesta relació causal es trenque per la pretesa fallada dels òrgans de control al·legats per la representació civil d'Enrique Crespo". Que aqueixos controls -per exemple del Consell d'Administració d'Emarsa- hagueren fallat "no exclou la responsabilitat dels qui de manera directa amb la seua conducta van donar lloc al fet que es produïra el menyscapte en els fons públics".

El Tribunal afig que aquesta forma de conducta en la gestió dels fons públics -un avís per a tots els polítics que gestionen entitats de dret públic- "suposa no solament una manifesta absència de la mínima diligència exigible a qualsevol gestor d'aquests fons, sinó també la vulneració de la normativa comptable que va ocasionar un saldo deutor injustificable".