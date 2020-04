Turisme prepara un altre contracte de sis milions d'euros per a promocionar la Comunitat Valenciana en mitjans valencians i espanyols

La Conselleria d'Hisenda està recaptant informes per a posar en marxa un nou contracte de publicitat institucional en mitjans de comunicació valencians i d'àmbit estatal. Turisme Comunitat Valenciana prepara un nou contracte de sis milions d'euros per a promocionar la imatge de l'autonomia amb campanyes de publicitat. En 2020 preveu invertir 550.000 euros, mentre que la quantitat més gran serà per a 2021 amb 5,5 milions d'euros.



Aquest contracte és calcat al que es va llançar en el bienni 2018-2019 i pel qual es van invertir sis milions d'euros en mitjans de comunicació valencians i nacionals per atraure turisme a la Comunitat Valenciana. En aquest cas, es van incorporar uns altres 1.250.000 euros per a anunciar les bondats del territori.



El contracte ja té el vistiplau de la directora general de Sector Públic, Isabel Castelló, i en la seua justificació s'argumenta que pretén "millorar la imatge atractiva de la Comunitat Valenciana perquè siga destinació turística elegida". El 95% del contracte va dirigit a la compra en mitjans i accions relacionades, mentre que 250.000 euros aniran a despeses indirectes. L'IVA s'emporta un milió d'euros perquè tributen al 21% aquest tipus de campanyes governamentals.

Recentment, el Govern valencià ha aprovat uns altres contractes de publicitat institucional en mitjans de comunicació. El ple del Consell del passat 17 d'abril va aprovar una partida d'1.250.000 euros per a Presidència per a una campanya informativa sobre la COVID-19 en mitjans de comunicació. El ple del 24 d'abril va autoritzar la Conselleria d'Infraestructures a disposar d'una quantitat de 250.000 euros per a informar en mitjans de la seguretat que han de prendre els ciutadans en el transport públic.