Ultimàtum d'Esquerra Unida a Podem: el número tres per València és insuficient

La confluència entre Esquerra Unida i Podem per a les pròximes eleccions autonòmiques sembla estar lluny. Com en una muntanya russa, les negociacions van canviant de posició.

El dilluns el líder de Podem, Antonio Estañ, considerava que l'acord marxava bé i que es materialitzaria abans d'acabar febrer, aquest dimecres la formació de Rosa Pérez Garijo considerava indigna l'oferta dels morats, que no ha variat en l'últim mes.

Segons ha avançat El Temps i confirmen des de l'organització d'esquerra, dilluns que ve en la comissió executiva es valorarà trencar les negociacions i traslladar-ho als morats l'endemà, 15 de gener, la data prevista per a segellar l'acord.

Esquerra Unida ha llançat un ultimàtum a Podem sobre el seu acord preelectoral: o varien les posicions, o trenquen. Des d'aquesta formació exigeixen més visibilitat en les llistes electorals i creuen que s'hauria de fer pedagogia. L'última proposta, assenyala aquesta formació, els oferia el tres per València com a lloc màxim. Els morats mai no han confirmat que realitzaren aquesta oferta.

A l'octubre, els de Pérez Garijo van cedir a la seua exigència de primàries conjuntes i van acceptar el repartiment 30/70, mentre fora en tots els trams. És a dir, que un de cada tres noms en les llistes fora de la seua formació, per a garantir la seua representació en cas de repetir els resultats de 2015. L'oferta dels d'Estañ implicaria que si tragueren deu diputats en la Comunitat Valenciana, només un seria d'EUPV, fet que no tolera la formació.

En les últimes eleccions autonòmiques, Podem va aconseguir cinc diputats per València, cinc per Alacant i tres per Castelló, mentre que Esquerra Unida es va quedar a les portes d'entrar en el Parlament valencià, en no arribar al 5% dels vots.

La formació de Pérez Garijo apel·la al seu potencial en els municipis i als seus anys de trajectòria per a exigir més presència en els llocs. "No és assumible", diuen sobre la postura de Podem, amb els qui també es mostren molestos per parlar de forma "unilateral" sobre els acords. "Una negociació ha d'anar braç a braç", assenyalen.

Des de la formació recorden que es van presentar a les primàries amb un discurs pro-confluència perquè ho consideraven més útil per als ciutadans, especialment en un context en què pot aparéixer la ultradreta en les institucions autonòmiques. "Ens hem cregut la confluència, però una cosa és confluència i una altra absorció", lamenten des de l'organització.