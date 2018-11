Carles Peris és elegit nou secretari general de la Unió de Llauradors

El XIV Congrés de la Unió de Llauradors i Ramaders ha triat aquest diumenge, entre nou candidatures presentades, a Carles Peris, de la Plana Baixa, per a succeir al capdavant de l'organització a Ramón Mampel, que ha esgotat els vuit anys de mandat marcats en els estatuts de l'organització. Els nou candidats, vuit homes i una dona, es presentaven a tots els llocs i han passat a constituir la nova comissió executiva del sindicat agrari valencià, que s'ha vist molt renovada i els components del qual tenen una mitjana de 47 anys.

Prop de 200 persones delegades, en representació de totes les comarques de la Comunitat Valenciana i dels diferents sectors, van aprovar dissabte a Alboraia, durant la primera jornada del congrés, l'informe general de la Comissió Executiva i la ponència de política agrària. La votació no va registrar vots en contra.

Carles Peris, nou secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders.

Un mercat just, ètic, transparent, equitatiu i sostenible; la millora de l'eficiència de les explotacions o l'increment de l'estabilitat dels ingressos agraris són algunes de les propostes que inclou la ponència de política agrària. També es planteja en el document la necessitat d'uns costos assumibles per als agricultors i ramaders; la creació de valor afegit per a les produccions, l'impuls del relleu generacional; unes prestacions i cotitzacions socials dignes per a les persones professionals agràries i polítiques d'adaptació i mitigació contra el canvi climàtic.

El secretari general sortint, en declaracions a Europa Press, va reclamar a la Generalitat Valenciana un major esforç inversor en política agrària i va defensar que l'àrea d'Agricultura, per "la seua importància", "podria ser una conselleria per si mateixa, separada de Medi Ambient".

En la clausura del congrés va intervenir precisament la consellera de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián. Entre els convidats estava el portaveu de Compromís en el Congrés dels diputats, Joan Baldoví.