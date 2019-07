La sicav de la Universitat Catòlica de València, de la qual la fundació va eixir el 2015, va arribar a tindre set milions de patrimoni

La Universitat Catòlica de València va participar, almenys el 2013 i el 2014, en una societat d’inversió de capital variable (sicav). Les sicav són instruments d’inversió que s’utilitzen per a obtindre beneficis amb una tributació de l’1%, molt similar als fons d’inversió. La diferència és que en aquest cas hi calen com a mínim 2,4 milions de patrimoni i cent inversors, cosa que, mirant els comptes de la societat, no es va complir en tot el seu període d’existència.

Fonts de la direcció actual de la fundació que gestiona el centre universitari expliquen a eldiario.es que van retirar els fons d’aquest instrument financer l’any 2015. Just un any abans, el 2014, va ser destituït el gerent de la universitat Juan Morote per desavinences amb el rector. “D’acord amb el que es preveu en la legislació vigent, la Fundación UCV compleix escrupolosament la legalitat, rendeix comptes amb caràcter anual, respecta les finalitats fundacionals així com la legislació espanyola”, afigen.

La sicav de la Universitat Catòlica de València es deia Agrocartera i la institució religiosa hi tenia el 2013 i el 2014 una participació en l’accionariat del 99,9%. En aqueixos exercicis, el patrimoni que va atresorar va superar els set milions d’euros, segons les auditories depositades en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els propietaris de les sicav solen utilitzar aquests instruments per a invertir els beneficis –que ja haurien tributat– o els excedents de tresoreria. En el cas d’aquest centre religiós, no tributen perquè són una fundació, però s’han de reinvertir.

La sicav Agrocartera, segons les auditories penjades en la pàgina web de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, va tindre un a política d’inversió conservadora, va aconseguir rendibilitats de fins al 5,7%, i va perdre un 4,2% el 2018. La sicav es va registrar el 2004 i va ser gestionada pel Banco Popular. En l’actualitat, ja amb la universitat fora de l’accionariat, és BBVA l’entitat bancària que fa les inversions.

El 2014, quan la totalitat del patrimoni de la sicav era de la universitat religiosa, la plantilla de la societat d’inversions era de 16 persones amb un salari fix en remuneracions de 708.000 euros, al qual es van sumar 63.000 euros per a empleats per 11 d’aqueixos empleats. En aqueix exercici de control total de la societat, la sicav va invertir en bons de l’Estat, multinacionals com Yahoo, Walt Disney o Kellogs i nombroses empreses de l’Ibex 35. També en productes de grans bancs com ara HSBC.

No va ser l’única sicav que va abandonar l’Església valenciana

L’Arquebisbat de València, propietari de la universitat, va fusionar la seua sicav Real Colegio Seminario Corpus Christi 1604 el 2017 amb un fons d’inversió gestionat per Banco Mediolanum. L’argument que van donar en el seu moment per a l’abandó d’aquest instrument van ser els canvis reguladors i la incertesa respecte a les polèmiques societats d’inversió –Pedro Sánchez va arribar a anunciar que les eliminaria–.