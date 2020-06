Un estudi de la Universitat de València revela que un 26,2% dels ciutadans han teletreballat i un 7,1% s’han vist afectats per un ERTO

L’auge del teletreball, l’impacte dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), i també la tipologia dels habitatges i de les famílies durant el confinament o la percepció política quant a la gestió de la pandèmia. Vet ací uns quants dels aspectes que analitza l’enquesta sobre situació, valoració i percepció vinculada a la COVID-19, feta pel grup d’investigació GIPEiOP (Grup d’Investigació en Processos Electorals i Opinió Pública) de la Universitat de València.

Els resultats estan basats en les respostes de 8.387 persones que es van recollir per tot Espanya entre el 28 d’abril i el 14 de maig, coincidint amb l’inici del període de

desescalada de les mesures de confinament.

Atés que la majoria de les respostes es van recollir durant els primers dies del treball de camp, però, el període efectiu d’aquesta enquesta podria situar-se entre el 28 d’abril i el 4 de maig.

Per exemple, el 92% de les respostes es van donar abans del dia 2 de maig (primer dia en què es va permetre, per franges horàries, eixir a fer exercici físic a l’exterior) o el 96,8% durant la primera setmana, amb només l’1,3% de les respostes recollides durant l’última setmana del treball de camp.

Contràriament al que acostuma a passar en les enquestes de GIPEiOP, en què sol haver-hi més participació masculina, en aquesta enquesta el nombre de dones participants ha superat el d’homes (54,4% contra el 45,6%, en dades brutes).

Entre les dades més destacades que inclou l’estudi, destaca que el 30,4% dels enquestats ha passat el confinament en parella; el 12,45%, a soles i el 16,4% no té balcó o cap element exterior a casa. El 91,1% dels habitatges disposen, almenys, de 50 metres quadrats i el 7,2%, entre 35 i 50 metres quadrats.

Durant el confinament, el 26,2% dels enquestats han teletreballat, mentre que un 7,1% s’han vist implicats en un ERTO. Un 2,2% han afirmat haver sigut acomiadats durant l’estat d’alarma.

En general, durant els dies de confinament, s’ha eixit de casa per fer les coses justes i sense por. Això no ha sigut cap obstacle perquè una de cada tres persones (un 33% de les persones enquestades) sí que haja manifestat que ha tingut por d’eixir, mentre que la majoria ha eixit una mica atemorida. Aquesta por i altres factors expliquen que el 43,4% manifesten que han modificat els hàbits de son durant la pandèmia.

Quant a l’impacte sanitari del coronavirus, la majoria de les persones enquestades assenyalen que no han tingut cap dels símptomes associats al coronavirus. Un 12,2%, però, indiquen que han tingut símptomes compatibles, però que no tenen cap mena de confirmació objectiva, ja que no se’ls ha fet cap prova.

La valoració de la gestió sanitària a Espanya és bastant semblant a l’econòmica, encara que en tots dos casos se suspén el Govern. La nota mitjana (sobre 10) en la gestió sanitària ha sigut de 4,08 i la nota mitjana de la gestió econòmica ha sigut de 3,82.

Per països es valora altament la gestió de Portugal (7,17) i Alemanya (6,33), mentre que es considera que la del Regne Unit (2,82) i la dels EUA (1,79) són clarament millorables.

L’enquesta ofereix un apartat final sobre l’estimació d’intenció de vot, segons la qual el PSOE tornaria a ser el partit més votat d’Espanya (27,25%), seguit del PP (21,18%), Vox (15,79%), Unides Podem (10,59%) i Ciutadans (5,64%). Els indecisos en el moment de l’enquesta arribaven al 26,6%.