Usuaris de Rodalia i Mitjana Distància denuncien la falta de mesures de prevenció davant la COVID-19 en el transport ferroviari

La plataforma ciutadana Indignats amb Renfe, que reuneix usuaris dels serveis de Rodalia i Mitjana Distància valencians, ha denunciat públicament les conseqüències que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en el servei ferroviari. Segons apunten, la falta de mesures de prevenció perquè siga un mitjà de transport segur en el context de la crisi sanitària, “tant per als usuaris com per als treballadors”.

Es refereixen en concret a la delimitació de les distàncies de seguretat tant als trens com en les estacions, la instal·lació de mampares de seguretat o a l’obertura dels torns en totes les estacions “per a evitar massificacions i poder mantindre les distàncies de seguretat”.

Critiquen igualment la reducció de serveis, “especialment en les línies de Mitjana Distància”. Moltes d’aquestes, com ara els casos de les línies d’Alcoi, Conca o Terol, que ja tenen un servei “sota mínims”, amb la “nova normalitat” encara es veuran més reduïdes, “en un 50%, i es deixaran pràcticament incomunicades i sense servei les comarques i les poblacions per les quals travessen, posant en perill el futur d’aquestes connexions”.

Un altre dels punts sobre els quals criden l’atenció és la “nul·la promoció” del transport públic, i en aquest cas del ferrocarril, com un mitjà segur davant la situació de pandèmia. A més, Indignats amb Renfe mostra preocupació, perquè la desescalada “avança i els Rodalia i la Mitjana Distància no són considerats, programats i adequats a les necessitats que anirem tenint, segons avancem cap a la ‘nova normalitat’ els usuaris, els treballadors de l’empresa, la vertebració del territori i el medi ambient”.

Mesures marcades pel Ministeri de Sanitat

Des de Renfe no tenen constància que hi haja cap problema en aquests serveis i, pel que fa a les mesures de seguretat que s’han aplicat, són les que marca el Ministeri de Sanitat: l’ús obligatori de màscara, la limitació de seients en els vagons, la senyalització de les estacions, la desinfecció regular dels combois...

Respecte al trànsit de viatgers, que va arribar a caure a 1.800 passatgers diaris al començament de la declaració de l’estat d’alarma, el mes de març passat, s’ha situat en l’actualitat en una mica més de 9.000 al dia, cosa que suposa una caiguda pròxima al 85% respecte dels 55.000 viatgers que tenia el servei valencià de Rodalia abans de la crisi sanitària.

Pel que fa a les freqüències, es va recuperar la normalitat prèvia a la COVID-19 fa unes dues setmanes, amb 359 circulacions diàries. “Comptabilitzem els aforaments en temps real”, expliquen des de Renfe, i l’ocupació mitjana està al voltant de 40 viatgers, amb uns 130 en els serveis que tenen més afluència, “una ocupació molt inferior a la màxima permesa, que és de 260 persones”.