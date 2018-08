L’as en la mànega d’À Punt per a disparar l’audiència: resums de la Lliga i “extres” de València CF, Vila-real CF i Llevant UD en obert

L’ambiciosa programació esportiva que ha presentat aquest matí À Punt pretén ajudar a fer créixer l’audiència de la plataforma valenciana de mitjans de comunicació, molt qüestionada per no haver entrat des d’un principi en els mesuraments de teleespectadors que sí que usen la resta de televisions i mitjans de comunicació.

L’as en la mànega que guarda el projecte públic seran els resums en obert de la Lliga de futbol que, gràcies a un acord amb Mediapro, permetrà a À Punt ser pràcticament l’única televisió, amb LaSexta, que oferisca reportatges amplis sobre els partits del cap de setmana de manera gratuïta.

A més, apunten fonts de la cadena, això es veurà reforçat perquè s’oferiran resums amplis –12 minuts– dels equips valencians de Primera Divisió, València CF, Llevant UD i Vila-real CF. L’acord amb Mediapro –que es va fer a canvi d’un acord entre Jaume Roures i la Generalitat per deutes de l’antiga RTVV– permetrà veure tots els partits de la Lliga resumits diumenge a la nit i en els informatius respectius. Les altres televisions en obert només poden oferir 90 minuts en un màxim de dues repeticions del matx i només en les 24 hores posteriors.

L’acord amb À Punt també inclou alguna clàusula com la que fixa que la pròxima temporada la televisió pública no podrà incloure els resums dels gols de la 2018-2019.

Així, els dos programes esportius insígnia de la plataforma pública de mitjans serà TOT Esport i TOT Futbol. El primer donarà cobertura a tots els esports de la Comunitat Valenciana, amb atenció especial a l’esport femení i adaptat. El programa s’oferirà els dimecres.

De la seua banda, TOT Futbol serà el programa que els diumenges a la nit oferisca els resums de la Lliga.

TOT Futbol arranca aquest dissabte, amb una edició especial per a analitzar tot allò relacionat amb el Trofeu Taronja. Aquest serà el punt de partida d’un programa que s’emetrà en directe cada diumenge, a partir de les 22.30 hores, i estarà presentat pels periodistes Vicente Sempere i María José Berbegall.

El programa també comptarà amb la presència de l’ex futbolista professional David Albelda com a analista principal. I entre els col·laboradors hi haurà l’entrenador valencià José Luis Oltra i l’exporter del València CF i del Vila-real CF, Andreu Palop.

Durant la presentació, la directora general d’À Punt, Empar Marco, ha explicat que els dos programes són una “aposta important” per a la televisió pública valenciana, i també ha recordat que l’aposta per l’esport està molt present igualment en la ràdio i en la web. “Farem una cobertura global de tot l’esport valencià, tant masculí com femení, i de qualsevol modalitat”, ha remarcat Marco.

De la seua banda, Agustín Mezquida, productor executiu de VITV València, ha destacat l’equip humà: “El més important és el talent i l’experiència de l’equip que farà el programa”, ha assegurat.