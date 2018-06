El Valencia CF podrà reprendre les obres del nou Mestalla a partir del setembre

Compte arrere perquè el València Club de Futbol obtinga els permisos municipals necessaris per a poder reprendre les obres del nou Mestalla, paralitzades des de fa nou anys.

Fonts municipals han informat a eldiario.es que la delegació d’Activitats de l’Ajuntament de València tindrà a punt les llicències previsiblement al mes de setembre, després d’haver rebut tota la documentació sol·licitada al club, inclòs el projecte modificat de l’estadi de Corts Valencianes.

Una vegada obtinguts els permisos, el València C. F. tindrà sis mesos per a reprendre els treballs, prorrogables a altres sis més si ho sol·licita. Si transcorregut eixe termini no han arrancat les obres, la llicència caducarà.

Les mateixes fonts han destacat que l’Ajuntament ha declarat prioritària la tramitació d’aquestes llicències per acurtar els terminis el màxim possible i que en les pròximes setmanes es desplaçaran al recinte de les Corts Valencianes tècnics municipals i del Servei de Bombers per recaptar dades sobre el terreny.

Com va informar eldiario.es, aquesta visita estava prevista per a final del mes d’abril passat, però a última hora es va suspendre per problemes d’agenda.

Imatge virtual del nou estadi del València C. F.

No obstant això, des de llavors fins ara s’han anat succeint notícies relacionades amb la possible represa de les obres.

De fet, el 21 de maig passat el València CF va anunciar un acord amb Deloitte, la consultora empresarial més gran de tot el món, per a ser el seu aliat estratègic (assessorament integral, en els aspectes financer, immobiliari, tècnic i econòmic) de tot el procés necessari per al trasllat al futur estadi en els terminis previstos en l’actuació territorial estratègica (ATE), que estableix que el coliseu hauria d’estar acabat al maig de 2021, i el vell Mestalla derrocat com a data límit el 2023.

Al començament de juny, l’alcalde de València, Joan Ribó, va donar com a possible la represa de les obres coincidint amb l’any del centenari del club que se celebrarà l’exercici que ve, en concret al març del 2019: "Una manera magnífica de celebrar el centenari serà anunciar que el València reprendrà les obres", va dir l’alcalde en el programa Despierta Valencia de CV Radio.

En aquesta línia, l’entitat xe celebrarà un gran acte amb motiu del seu centenari el pròxim 4 de juliol al Palau de les Arts. Un esdeveniment en què es presentarà el nou equipament, però en què no és descartable que es faça cap anunci destacat sobre el nou estadi.