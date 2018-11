Un teatre de València cancel·la les funcions de Dani Mateo per les amenaces d'España 2000

La censura a Dani Mateo des que La Sexta emetera un sketch en què se sonava amb la bandera d'Espanya no dóna treva a l'humorista. Aquest dijous, el teatre Olympia de València ha decidit suspendre l'obra en la qual participa després de les amenaces del partit d'ultradreta España 2000.

Els ultres van enviar una comunicació en la qual amenaçaven amb concentrar-se davant del teatre en la data de la funció en protesta pel que consideren "un ultratge a la bandera que no pot eixir gratis". En xarxes socials, el partit s'enorgulleix d'haver aconseguit cancel·lar l'actuació.

El Teatre Olympia de València ha informat aquest dijous que les representacions de 'Nunca os olvidaremos', protagonitzada per l'humorista Dani Mateo i previstes per als dies 23 i 24 de novembre, s'han cancel·lat "per causes alienes" a la sala i a la companyia. La companyia, en un altre comunicat, explica que "per causes alienes, l'actuació de València ha sigut cancel·lada. Els artistes volen deixar clar que la seua intenció sempre va ser actuar i que lamenten moltíssim aquesta situació".