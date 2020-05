Els carrils bici arriben a les grans avingudes de València: les Tres Forques, Pérez Galdós o Ferran el Catòlic seran els següents

L’Ajuntament de València continuarà l’expansió de la xarxa de carrils bici i les grans avingudes de la ciutat seran les grans protagonistes de les actuacions més immediates.

La primera a executar-se podria ser la de l’eix de Pérez Galdós i Giorgeta, on la Regidoria de Desenvolupament Urbà que dirigeix la vicealcaldessa Sandra Gómez iniciarà els pròxims dies una actuació blana amb caràcter provisional que permetrà guanyar espai per als vianants i generar un itinerari ciclista.

La previsió en totes dues vies és eliminar un carril de circulació per sentit per ampliar les voreres, que passaran de tot just dos metres a una amplitud de quatre metres aproximadament. A més, el carril bus tindrà una amplada de 4,20 metres i serà compartit amb un carril bici unidireccional en cada sentit.

Els següents a executar-se seran els previstos en l’avinguda de l’Institut Obrer i en la Gran Via de Ferran el Catòlic. En aquest últim cas, el projecte preveu un carril bici per sentit en la calçada al costat del carril bus. Encara que no estarà segregat físicament amb vorades, tindrà una separació clara del carril bus mitjançant marques pintades en la calçada.

Sobre aquest tema, el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, va comentar dimecres que el més probable és que les obres en tots dos casos puguen iniciar-se aquest mateix estiu.

Grezzi va anunciar també la creació d’un nou eix ciclista en l’avinguda de les Tres Forques, i nous passos de vianants per a millorar la permeabilitat per als vianants i pacificar el trànsit en el seu entorn com a principals tasques de l’agenda immediata del servei de Mobilitat Sostenible.

"Es tracta d’un projecte reclamat històricament pels veïns, que es va presentar a l’últim procés participatiu i va quedar a pocs vots d’eixir elegit; però, a causa de les necessitats d’un espai públic de més qualitat que faciliten també la reducció de la contaminació com planteja l’actual situació, cal tirar avant", va afirmar el regidor.

Sobre la petició feta per diferents entitats ecologistes per a crear un eix per als vianants en les avingudes del Cardenal Benlloch i d’Eduard Boscà, l’edil va mostrar "satisfacció pel fet que l’Ajuntament reba peticions d’aquest tipus, dirigides al Servei de Mobilitat: després de la irrupció de la pandèmia del COVID-19, se subratlla la importància del treball de recuperació d’espai públic emprés fa cinc anys", ha afirmat.

Per això, ha animat les entitats sol·licitants a “aconseguir la suma per a la seua petició de les entitats veïnals de la zona. Si hi ha prou consens ciutadà per a abordar l’actuació, estarem encantats d’estudiar-la i portar-la avant”, va assegurar.