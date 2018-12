València reserva sòl en la ZAL per evitar conflictes en una futura ampliació de la depuradora de Pinedo

L’amenaça d’una eventual ampliació de la depuradora de Pinedo deixarà de planar sobre els afectats per les molèsties que genera la instal·lació.

Aquesta era una de les preocupacions principals dels veïns que van sol·licitar l’execució de la sentència que podria causar el tancament de la planta, ja que pel fet d’incloure les seues propietats en la borsa de sòl reservat per a una ampliació eventual, no podien fer cap mena d’obra a les seues cases.

No obstant això, l’alcalde de València, Joan Ribó, va comentar dimecres que s’han reservat uns terrenys al costat de la ZAL del port per si calguera una futura ampliació.

Això, unit a l’aprovació recent del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització (PAT) de l’horta de València que regularitza la situació dels seus habitatges, elimina qualsevol possibilitat d’enderrocament de les cases com a conseqüència de l’ampliació de la depuradora.

Com va informar eldiario.es, després de demanar els afectats l’execució de la sentència, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) va donar un termini de 10 dies a l’Ajuntament de València i a la Conselleria de Medi Ambient perquè explicaren com tenien previst complir la sentència que dictamina el tancament de la fase III de la depuradora de Pinedo per mancar de llicència d’activitat.

Ambdues administracions van assegurar que argumentarien en el seu escrit, el termini de presentació del qual s’acaba dijous, que el tancament és inviable per raons mediambientals i que han elaborat un pla especial per a legalitzar la planta que preveu una inversió de 25 milions d’euros en mesures per a reduir les males olors i l’emanació de sorolls i de gasos de la depuradora.

A més, tant el consistori com la Conselleria de Medi Ambient es reuniran pròximament per estudiar possibles fórmules de compensació als residents.