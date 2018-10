Land of Valencia: els pagaments en paradisos fiscals de Zaplana a Julio Iglesias per ser la imatge de la Generalitat no prescriuen

El que va ser president de la Generalitat valenciana ara a la presó provisional , Eduardo Zaplana, va voler convertir la Comunitat Valenciana en una Terra Mítica. Per a aconseguir el seu propòsit –que va anar en paral·lel al seu enriquiment personal i creixement polític– no va escatimar en recursos públics. Grans esdeveniments i obres faraòniques pagades amb diners públics que van acabar en mans privades . Però la proposta que més va lluir l’expresident i que, encara en un futur, pot acabar esguitant-lo va ser el “fitxatge” del cantant Julio Iglesias per a ser la imatge de l’autonomia al món.

L’única efemèride de Julio Iglesias amb la Comunitat Valenciana va ser guanyar el 1968 el Festival de Benidorm, fet que va canviar la vida al cantant i que a Zaplana, cartagener de naixement, però benidormer de carrera política el va marcar. Per això, no va escatimar diners públics per a teixir una amistat amb l’artista que es va substanciar en un contracte multimilionari perquè Iglesias fora la imatge internacional de la Generalitat i l’autonomia. El cantant va acabar anomenant Zaplana “el campió” després d’aquest negoci redó el 1997.

Però l’acord entre l’Administració valenciana i Julio Iglesias va acabar en els tribunals dins del conegut cas Ivex, que investiga el saqueig de l’Institut Valencià de l’Exportació. Una de les peces d’aquesta causa es va tancar amb la condemna a presó dels directius d’aquesta societat pública i la segona, la que indaga en el contracte de la Generalitat amb Julio Iglesias, llangueix entre la burocràcia judicial. Malgrat els 18 anys d’instrucció –13 des que es va obrir la peça que esguita el cantant– l’Audiència Provincial es nega a donar per prescrits els delictes.

En una nterlocutòria recent, l’Audiència Provincial de València ha rebutjat la prescripció dels delictes d’una causa que va ser sobreseguda provisionalment fa uns quants anys. En la causa, els jutges investiguen si va haver-hi falsedat documental i malversació de fons públics en la manera com l’Ivex va pagar al cantant Julio Iglesias per desenvolupar la seua tasca de representació de la Comunitat Valenciana l’any 1997.

L’exdirector de l’Ivex José María Tabares va signar un contracte perquè el cantant fora la imatge de la Comunitat Valenciana al món, la qual cosa incloïa la celebració d’uns quants concerts internacionals per a promocionar la marca Land of Valencia. Aquest document revelava que l’artista cobraria 375 milions de pessetes, uns 2,2 milions d’euros, per aquesta faena d’ambaixador de l’autonomia.

No obstant això, els investigadors persegueixen la signatura un altre contracte privat –un contracte B– pel qual el pagament real a Julio Iglesias ascendia a més del doble de diners. És a dir, uns sis milions de dòlars lliures d’impostos que, a més, es van abonar fora d’Espanya i en paradisos fiscals.

En aquesta causa figura com a investigat el que va ser qui director general de l’Ivex José María Tabares, entre els anys 1997 i 1999, fugit de la justícia després de ser condemnat a cinc anys de presó per delictes d’estafa i falsedat en l’institut públic comeses en l’exercici del seu càrrec, que li va imposar l’Audiència de València i li va confirmar el Tribunal Suprem el 2006. Tabares està al Japó des de l’any 2005, quan va ser condemnat i es va obrir la investigació sobre els pagaments a Julio Iglesias.

El directiu, que és professor d’espanyol al país nipó, on no hi ha tractat bilateral d’extradició, encara que sí d’assistència jurídica amb la UE, ha sigut reclamat per la justícia, però està en rebel·lia. Això sí, ha sol·licitat que prescriguen els delictes pel contracte B amb el cantant. La justícia continua esperant les comissions rogatòries que va cursar a les illes Caiman i a Xangai per a poder avançar amb el procés, que continua paralitzat, però no arxivat.