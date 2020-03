València busca dates alternatives per a celebrar les Falles, però descarta fer-les a Sant Joan

Pocs dubtes ha resolt la primera compareixença de l'alcalde de València, Joan Ribó, hores després de l'anunci de suspensió de les Falles realitzat pel president del Govern valencià, Ximo Puig.

Ribó ha explicat que el cap del Consell li va comunicar la decisió d'ajornar tota l'agenda fallera a les 20.22 hores i que en aqueix moment, va suspendre la seua agenda i va reunir l'equip de Govern per a analitzar la situació.

Sobre la seua absència en la reunió del Consell Interterritorial en el qual el Ministeri de Sanitat va comunicar a la Generalitat la necessitat de suspendre les Falles i la Magdalena, Ribó ha explicat que l'alcalde no pot anar a reunions a les quals no ha sigut convocat, però que va enviar al regidor de Cultura Festiva i president de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, perquè consideraven que la seua presència podia ser útil davant la mesura adoptada.

Ribó ha insistit que la mesura, pese ser dura per a tots els fallers i els sectors econòmics vinculats, és necessària per la salut i seguretat de la ciutadania, a més d'estar avalada per criteris científics.

Sobre el futur de la festa, ha afirmat que buscaran "una alternativa viable amb el consens del món faller i amb el vist-i-plau de les autoritats sanitàries".

A més, ha explicat que el president del Consell, Ximo Puig, ha oferit les instal·lacions de Fira València com a opció per a emmagatzemar els monuments fins que arribe la data alternativa.

Sobre la possibilitat que es puguen celebrar coincidint amb les festes de Sant Joan, el 24 de juny, Ribó ho ha considerat molt complicat ja que la majoria d'artistes fallers planten fogueres a Alacant, a més de considerar poc apropiat fer coincidir les festes grans de la capital alacantina amb les de València.

Quant a l'impacte econòmic de la suspensió, l'alcalde ha assegurat que ha sol·licitat un informe sobre quin possibles ajudes via imposats es pot atorgar als sectors implicats: "Iniciarem una ronda de contactes amb els sectors econòmics de la festa en el marc de la taula de diàleg fallera".

Per part seua, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, també s'ha mostrat partidària de buscar una data alternativa per a celebrar les festivitat. Gómez ha demanat tant als fallers i falleres com a la resta de la ciutadania "comprensió i suport".

El regidor de Cultura Festiva i president de JCF, Carlos Galiana, ha assegurat que els monuments "s'han de cremar sí o sí perquè no es poden guardar fins a les Falles de 2021".

Galiana ha comentat que entén que la prohibició de celebrar les Falles inclou també qualsevol activitat als casals i sobre la situació de les carpes, les xurreries, l'Exposició del Ninot i altres elements de la festa ha comentat que convocarà un ple extraordinari de JCF i una assemblea presidents per a tractar de donar resposta a tots els dubtes.