València crea un grup de bombers especialitzats en la resposta davant suïcidis

Un dels serveis més delicats a què es pot enfrontar un bomber són, sens dubte, els avisos per possibles suïcidis, que requereixen, sobretot, molta psicologia.

Aquest és el motiu principal pel qual el cos de bombers de l’Ajuntament de València acaba de crear el grup d’instructors en temptativa suïcida (ITS), amb l’objectiu de donar resposta de la millor manera possible als prop de 100 avisos que es registren cada any a la ciutat relacionats amb aquestes situacions.

Segons han informat a eldiario.es fonts del Sindicat Professional de Policies Locals i Bombers (SPPLB), la iniciativa va sorgir d’un grup reduït d’efectius amb coneixements en psicologia, que van plantejar a la prefectura la idea de crear una secció especialitzada que poguera aprofundir en la manera d’actuar davant actituds suïcides i, posteriorment, formar la resta del cos.

Després d’obtindre el vistiplau, va arrancar un procés de selecció a què es podia presentar qualsevol bomber interessat, sempre aportant dades sobre formació en psicologia i, en cas que no en tinguera, una carta que justificara el seu interés a pertànyer al grup.

Perfil del grup d’ITS en Twitter.

El procés va acabar fa poc amb una quinzena de bombers seleccionats per a aquesta unitat, que ja té fins i tot amb un perfil específic en Twitter.

A partir d’ara, aquest col·lectiu rebrà formació mitjançant cursos impartits per part d’especialistes i professionals de la psicologia en el camp de les emergències, que els ensenyaran a afrontar casos de tota mena, també relacionats amb persones amb malalties mentals greus.

Posteriorment i a partir de tota aquesta formació, que durarà uns quants mesos, el grup d’ITS elaborarà un protocol de resposta davant dels avisos de suïcidi i formarà els 450 bombers restants del cos perquè donen la millor resposta possible davant aquestes situacions.