València concedeix ajudes d’emergència fins a 500 euros a 1.600 sensellar i en risc d’exclusió

"Els centres municipals de serveis socials, que són la porta d’entrada per a registrar sol·licituds, estan atenent en aquests moments casos d’urgència econòmica de tota mena que es resolen a través d’ajudes que estem tramitant de manera expressa i que ja estan cobrant 1.600 persones".

Aquesta situació que descriu la regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, descriu a la perfecció un dels danys col·laterals de la crisi del coronavirus.

I és que, després de la urgència prioritària que és la sanitària, està l’emergència social per una situació que ha deixat centenars de famílies sense recursos per a cobrir les seues necessitats bàsiques (per exemple, aliments, medicaments o allotjament) com a conseqüència d’un estat d’alarma que en molts casos els ha deixat sense ocupació i sense ingressos.

Segons Lozano, es tracta de quantitats entre 400 i 500 euros, també destinades a sensellar, 340 dels quals estan allotjats en aquests moments en els diferents recursos habilitats per l’Ajuntament de València amb motiu de l’estat d’alarma.

Precisament, els tècnics municipals aprofitaran el confinament de totes aquestes persones per a conéixer millor la seua situació i informar-los de prestacions a què poden acollir-se, com la Renda Valenciana d’Inclusió, ja que en molts casos és possible fins i tot que en desconeguen l’existència.

D’aquesta manera, passat el període de quarantena i la vigència de les ajudes d’emergència, podrien ajudar-los a tramitar la sol·licitud d’aquesta renda.

L’Ajuntament va aprovar fa poc la renovació automàtica de les ajudes d’emergència social en concepte de manutenció, necessitats bàsiques i entrada en habitatge, aprovades amb caràcter temporal per al període de vigència de l’estat d’alarma, i concedides mitjançant el procediment d’urgència, durant el temps que dure aquest estat, i en els dos mesos següents a l’acabament, segons una modificació del procediment d’aquesta prestació.

La demanda de la renovació de les ajudes s’haurà de fer de manera telefònica o telemàtica per part de la persona interessada als professionals dels Centres Municipals de Serveis Socials (CMSS), i que es distingiran diversos tipus de sol·licitud entre persones que hagen tingut una ajuda anterior i les que no n’han tingut i manifesten que tenen una situació de dificultat per a cobrir les necessitats bàsiques previstes.