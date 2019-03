Les feministes valencianes calfen motors per al 8M

Espanya va viure el 8 de març passat la primera gran vaga feminista, laboral, de consum i de cures, per a posar el punt de mira en la desigualtat que s’acarnissa amb les dones. Enguany, l’objectiu dels col·lectius feministes és superar als carrers la convocatòria anterior.

A València, el moviment feminista ha organitzat els huit dies de revolta per posar el punt de mira en puntals diferents de la violència patriarcal. Entre les activitats hi ha una fira feminista contra la repressió, diversos actes per a denunciar les “violències judicials patriarcals”, i també les que es produeixen en l’àmbit laboral, el consum o l’educació.

Les activitats van començar el divendres 1 de març amb una performance a la Ciutat de la Justícia de València, a càrrec de la Colectiva Artivista. El mateix dia, es va celebrar una xarrada a càrrec dels col·lectius ‘Defensar a qui defensa’ i ‘Calala’ sobre activisme feminista segur, al costat de l’informe ‘Repressió i gènere’. Dissabte se celebra des de les 10 del matí la Fira Feminista als Jardins de Vivers, un acte centrat en la cultura feminista i l’antirepressió.

La vicepresidenta i les conselleres del Govern valencià secundaran la vaga feminista del pròxim divendres i no acudiran al ple del Consell. La portaveu de l’executiu autonòmic, Mónica Oltra, tampoc compareixerà en la roda de premsa posterior. Les conselleres utilitzaran la seua absència com a factor “de visibilització” d’una mobilització “tan important per a construir un món igualitari i més decent”.

L’executiu autonòmic crida a la vaga, que se sustenta en dades objectives, com els “factors de discriminació que hi ha cap a les dones, tant en el món laboral amb la bretxa salarial, que continua situant-se al voltant del 25% de salari que les dones cobren menys que els homes, com també en tota la part de les violències, de les agressions a les dones”.

Els sindicats majoritaris, UGT i CCOO, han convocat aturades mixtes –de dones i homes– durant dues hores per a divendres que ve, per a comprendre tots els torns de treball. En el torn de demà, de 12 a 14 hores, i en el de vesprada de 16 a 18, amb horari especial en sanitat (de 10 a 12 i de 17.30 a 19.30). En els sectors de l’ensenyament i dels mitjans de comunicació conviden a una aturada de 24 hores. Encara que no hi ha acord unànime dels sindicats, totes les treballadores tenen dret a acollir-se a la vaga de 24 hores, ja que sí que hi ha organitzacions que ho han registrat en tots els sectors d’activitat. No cal que la treballadora o el treballador estiga afiliat a un sindicat, ni que en el centre de treball hi haja representació sindical.

El col·lectiu de les treballadores de la música valenciana ha anunciat que també faran vaga i han denunciat que se les ignore aquest dia. El col·lectiu, format per unes 140 dones artistes (cantants, instrumentistes, productores, tècniques de so o representants), lamenta la seua invisibilitat.

El moviment feminista valencià fa mesos que prepara una jornada que es vol ser històrica. El 26 de gener, la capital valenciana va acollir la V Trobada Feminista Estatal, que va reunir més de 500 dones d’arreu d’Espanya per a preparar la jornada del pròxim 8M. La trobada es va dividir en grups temàtics de treball –comissions– per a preparar de manera específica cada aspecte de la vaga. El 2018, van ser sancionades 12 dones per haver fet de piquets en el barri de Benimaclet, amb multes que van arribar als 6.000 euros en conjunt.