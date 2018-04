El port de València ja va indemnitzar amb 1,13 milions Boluda per una concessió que no utilitzava

L'Autoritat Portuària de València (APV) vol traslladar la terminal de creuers del moll Nord del port a l'esplanada entre el moll de Ponent i el moll de l'Espigó del Túria, que ocupa part de les antigues drassanes que té en concessió fins el 2027 Unión Naval de Valencia, l'empresa del Grup Boluda que presideix el també president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE), el lobby empresarial, Vicente Boluda.

La idea del president de l'APV, Aurelio Martínez, és la d'iniciar el procés de declaració de necessitat del rescat de la concessió d'Unión Naval de Valencia que posteriorment contemplaria una indemnització, amb diners o amb una renegociació d'altres concessions. De moment, aquesta proposta no s'ha debatut en el consell d'administració de l'APV, on estan representades les administracions, ja que en l'última reunió es va traure de l'ordre del dia per la desinformació que tenien les autoritats polítiques.

La concessió de les drassanes del port de València que té Unión Naval de Valencia està fora de servei des del 2012, quan va realitzar un ERO de tancament per la falta de comandes a causa de la competència internacional. Però la idea del port és indemnitzar el gestor per a ocupar l'espai en la construcció de la nova terminal de creuers.

I és que no és la primera vegada que l'APV indemnitza Boluda per una concessió que té en desús. El port de València va pagar un rescat d'1,17 milions d'euros a Unión Naval de Valencia per la concessió de l'Escola d'Aprenentes, que havia tancat sis anys abans. En aqueixes dependències, l'anterior president de l'APV, Alberto Aznar, va instal·lar les noves oficines oficines del recinte portuari.

Aquesta indemnització ja va ser motiu de crítiques i d'una denúncia de Compromís. "L'escola va tancar el 1994 i fins al 2000 no va tenir activitat i en comptes d'exigir el rescat de l'edifici, el port, assessorat per una consultora externa, li va pagar al concessionari una indemnització d'1,17 milions d'euros", va criticar el diputat nacional de la coalició Joan Baldoví.

La situació de les drassanes que gestionava Unión Naval de Valencia és similar a la de l'Escola d'Aprenentes, per la qual cosa la possible indemnització estaria més que en qüestió. La llei 2/2011 de ports contempla que les concessions caduquen per "la falta d'activitat o de prestació de servei, durant el període de sis mesos, en el cas d'autoritzacions, i de dotze mesos en el cas de concessions". I aqueix sembla ser que seria el cas de les drassanes, sense funcionament des del 2012, la concessió podria haver caducat. Una caducitat eximiria el port de qualsevol indemnització.