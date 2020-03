Guerra al coronavirus: València incorpora lleixiu a l’aigualeig i permetrà ajornar els pagaments als inquilins d’habitatge públic

La guerra al coronavirus es lliura en tots els àmbits i des de totes les administracions, entre aquestes, l’Ajuntament de València.

Al paquet de mesures ja anunciat, consistent en l’ajornament del pagament d’impostos i taxes com la de terrasses de l’hostaleria, suspensió de l’ORA o ajudes al sector faller i comercial, entre altres, s’han unit un altre tipus d’accions aprovades fa poc.

En primer lloc, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que el consistori destinarà al voltant de 400.000 euros a les faenes de desinfecció dels carrers i del mobiliari vinculat a la recollida de residus.

També ha encarregat a les empreses concessionàries d’aquests serveis a la ciutat, FCC, SAV i FOVASA, la preparació de plans de contingència per a preveure qualsevol escenari en funció de l’evolució de la pandèmia del Covid-19.

Campillo s’ha reunit per videoconferència amb les contractes per reestructurar els serveis de neteja i recollida de residus de la ciutat durant l’estat d’alarma. En primer lloc, segons ha explicat, els recursos previstos per al dispositiu especial de les Falles aniran destinats a incrementar els equips per a fer front a aquesta crisi.

“Un operatiu que està treballant al 100%, perquè és un servei essencial per als veïns i veïnes”. El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha anunciat que una de les novetats principals és la creació d’un dispositiu format per 20 equips mòbils amb nebulitzadors per a desinfectar contenidors i papereres: 10 estaran destinats en la Zona 1, que és el centre i el sud de València i els seus pobles; 6 en la Zona 2, nord de la ciutat; i 4 en la Zona 3, que inclou la façana marítima urbana i Quatre Carreres. A més, es reforcen els equips de rentada i descontaminació de papereres, que passen de 6 a 24 equips.

L’altra mesura important és l’increment de la freqüència d’aigualeig dels carrers amb un total de 46 equips. A més, tots els sistemes de desinfecció es faran amb una dissolució d’aigua i lleixiu. També es reforça la recollida de residus els diumenges, tant per al reciclatge com per a la fracció resta, que augmenta de 32 equips a 46.

Finalment, se sumen tres equips més, de 22 a 25, per a les tasques del repàs diari dels carrers i evitar que hi haja residus fora dels contenidors.

Campillo ha valorat “el seguiment diari que des de l’equip de govern estem fent, així com les mesures que hem posat en marxa per mantindre la seguretat i pal·liar els efectes econòmics d’aquesta crisi sanitària”. A més, ha recordat que és important seguir les normes i les indicacions de les autoritats competents per superar com més prompte millor aquesta pandèmia. En aquest sentit, ha qualificat l’actitud dels valencians d’“exemplar”.

Consells per a persones malaltes o en quarantena

D’altra banda, l’Ajuntament de València ha publicat una guia de consells per a la gestió dels residus en els domicilis amb persones malaltes o en quarantena per Covid-19, seguint les indicacions del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic.

Són mesures que s’han de seguir tant dins de les habitacions com per part dels cuidadors. Entre altres, que tots els residus de les persones afectades, així com els materials d’un sol ús, guants i màscares, s’hauran de depositar en una bossa de plàstic dins d’un contenidor amb tapa i pedal dins de l’habitació.

També indica que aquestes bosses NO es llancen en els contenidors de reciclatge, sinó en els de deixalles per tractar-les posteriorment en la planta de l’EMTRE.

Exempcions dels lloguers

D’altra banda, la vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat que les persones que viuen en els pisos d’AUMSA podran acollir-se també a una moratòria sobre el pagament del lloguer dels seus habitatges, en línia amb el Reial decret del Govern d’Espanya en matèria d’habitatge públic.

“Farem extensiva la moratòria prevista pel Govern d’Espanya per a les hipoteques a les famílies que viuen llogades en els pisos d’AUMSA i acrediten que s’han quedat en una situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la crisi sanitària”, ha explicat.

Sandra Gómez ha assegurat que la “prioritat principal” de l’Ajuntament de València “ja és atendre, juntament amb la crisi sanitària, l’emergència econòmica que afectarà moltes famílies “Davant la paralització de l’economia, posarem recursos i esforços perquè totes les persones que puguen acreditar els requisits que marca el mateix decret de mesures econòmiques del Govern d’Espanya puguen beneficiar-se de la moratòria en el pagament del lloguer dels habitatges d’AUMSA”.

Cal recordar que el Govern d’Espanya ha aprovat una moratòria d’un mes en el pagament de les hipoteques dels habitatges per a les persones que hagen perdut la faena o hagen vist reduïts els seus ingressos pel coronavirus, amb l’objectiu de fer front a l’impacte econòmic i social de la pandèmia.

En els supòsits es preveu que el deutor del lloguer passe a estar en situació de desocupació o, si és autònom, experimente una pèrdua substancial dels ingressos o les vendes, així com que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superen, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, els límits establits.

La vicealcaldessa de València ha explicat que amb la iniciativa de facilitar que els inquilins i les inquilines d’AUMSA puguen acollir-se a la moratòria en matèria d’habitatge aprovat del Govern d’Espanya “reforcem la protecció de les persones que puguen veure’s més afectades per la crisi sanitària i les seues conseqüències econòmiques”.

“És el moment d’estar al costat de la ciutadania i posar tots els recursos públics al servei de la recuperació per no deixar a ningú arrere”, ha reivindicat Sandra Gómez.