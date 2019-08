València afronta la transformació de les seues places: de grans esplanades d'asfalt a espais per als vianants

El nou mandat que va arrancar després de les eleccions municipals de maig i que es va plasmar en l'acord de Govern del Rialto entre Compromís (10 regidors) i el PSPV (set edils) canviarà per complet la fisonomia de les principals places del centre de València i per extensió el model de mobilitat que hi ha imperat fins ara.

A la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina, les obres de la qual arrancaran en les pròximes setmanes, i que inclourà la recuperació d'espai per a vianants en part de la plaça de l'Ajuntament mitjançant una actuació blana provisional, li seguiran les de les places de la Ciutat de Bruges i del Mercat, la remodelació definitiva de la mateixa plaça de l'Ajuntament, així com la de Sant Agustí, que inclourà també en el mateix projecte l'avinguda de l'Oest.

Plànol amb les noves zones per a vianants, en taronja.

En totes es busca recuperar l'ús dels espais per a les persones i buidar-les de trànsit privat i d'autobusos de l'EMT, la qual cosa comportarà importants canvis en la xarxa d'autobusos urbans. En definitiva, es tracta de transformar aqueixos espais en autèntiques places.

La majoria de línies que arriben a les places de la Reina i de l'Ajuntament es desviaran i a canvi s'implantarà almenys una línia expressa amb busos llançadora que connectaran pels carrers interiors de Ciutat Vella els bescanviadors disposats al voltant de la ronda interior, per exemple a la plaça de Tetuan o a la Porta de la Mar.

A aquesta actuació s'hi afigeix la instal·lació del sistema de càmeres d'identificació de matrícules en els cinc punts d'accés dels barris del Carme i el Mercat, que reduiran en gran manera el trànsit de vehicles privats per la zona. Encara que el projecte no compte amb data de posada en servei, es dóna per fet que funcionarà al llarg del present mandat.



Plaça de la Reina. Serà la primera on s'iniciarà la remodelació i les obres implicaran el desviament de gran part del trànsit per Poeta Querol, la qual cosa permetrà escometre la semi-peatonalització provisional de la plaça de l'Ajuntament. La Comissió Municipal de Patrimoni va emetre dictamen favorable el mes de maig passat, després de modificar lleument alguns aspectes per a destacar els edificis històrics, per la qual cosa el projecte compta ja amb tots els tràmits necessaris per a iniciar les obres en les pròximes setmanes. Els treballs, que es prolongaran entre 12 i 14 mesos, suposaran la conversió en zona de vianants de la plaça i implicaran el desviament de les 11 línies de l'EMT que actualment hi tenen parada. A més, comptarà amb 115 exemplars arboris davant dels 53 actuals. Les rampes de l'aparcament estaran disposades de forma lineal en entrar a la plaça a la dreta, de manera que els vehicles que entren pel carrer de la Pau podran accedir directament al pàrquing i els que isquen de l'aparcament giraran pel carrer del Mar.

Panoràmica de la plaça de la Reina. JESÚS CÍSCAR

Places de Ciutat de Bruges i del Mercat. Seran les següents a reurbanitzar-se. El concurs d'idees que va dur a terme la Conselleria d'Obres Públiques en el passat mandat va finalitzar amb l'elecció del projecte 'Confluència', dels arquitectes Elisabet Quintana i Blanca Peñín, l'objectiu dels quals és donar un caràcter unitari a tot l'entorn mitjançant elements com la recuperació de l'escala de l'antiga plaça d'accés a Sant Joan del Mercat i l'adequació de 'les covetes' per a convertir-les en espais d'interpretació. La vicealcaldesa i regidora de Planificació i Gestió Urbana, Sandra Gómez, pensa que el projecte pot estar aprovat aquesta tardor i llest per a passar a contractació aquest mateix any. Les obres podrien arrancar al llarg de l'any que ve, tenen un termini d'execució de 12 mesos i es preveu que estiguen finalitzades aquest mateix mandat.

Imatge virtual del projecte de reurbanització de la plaça de la Ciutat de Brugas 'Confluència'.

Plaça de l'Ajuntament. La intenció de l'equip de Govern municipal, que presideix Joan Ribó, és aprovar el projecte definitiu de reurbanització en el present mandat, però l'inici de les obres abans que finalitze dependrà entre altres coses de la disponibilitat pressupostària, segons que expliquen fonts municipals. Com en la resta de places, la idea és guanyar el màxim espai possible per als vianants i eliminar la majoria de parades de l'EMT. Està previst que després de l'estiu arranque el procés participatiu per a recollir les propostes i inquietuds dels diferents agents socials. La consulta es va adjudicar a l'empresa Paisaje Transversal S. L. i comptarà amb un termini d'elaboració de sis mesos, quatre per al procés ciutadà en concret i dos per a traure les conclusions que més tard s'incorporaran al concurs d'idees per a la redacció del projecte de remodelació.

Parades d'autobús a la plaça de Sant Agustí de València (Imatge: Wikimedia).

Plaça de Sant Agustí i avinguda de l'Oest. L'Ajuntament ultima en aquests moments el plec de condicions del concurs públic per a la reurbanització conjunta de tots dos enclavaments amb l'objectiu que tinguen una uniformitat i que s'integren amb la nova plaça de la Ciutat de Bruges. Bàsicament, la idea és que es traslladen les diferents parades de l'EMT tant al carrer de Xàtiva, al costat de la finca de Ferro, com a Guillem de Castro, al costat del jardí de l'església de Sant Agustí. D'aquesta forma la pràctica totalitat de la superfície de la plaça serà per als vianants i només es mantindran els carrils necessaris per a donar continuïtat al trànsit pel carrer de Sant Vicent, que també es reurbanitzarà en una segona fase entre les places d'Espanya i de Sant Agustí.

Altres places de barris. La mateixa filosofia de recuperació d'espai públic per al ciutadà en detriment del vehicle privat que s'aplicarà en aquestes quatre emblemàtiques places s'està executant en altres de més xicotetes en els diferents barris de la ciutat com en la de Rojas Clemente, les obres de la qual ja han finalitzat, o en la plaça de Sant Sebastià i de l'Arquebisbe Olaechea, en Sant Marcel·lí. Entre enguany i el que ve es farà el mateix en les places del Doctor Lorenzo de Flor, del Rosari i de Calabuig, al Cabanyal.