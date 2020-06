Una València post-COVID-19 amb zones de baixes emissions, més espais per als vianants i foment de mercats de proximitat

L’Ajuntament de València va acordar, en sessió plenària del dia 30 d’abril, desenvolupar un pacte global de recuperació i reconstrucció de la ciutat a través de tres eixos fonamentals d’actuació: la salut de les persones, la reactivació econòmica i l’equitat i la garantia de drets socials.

Aquest acord suposava articular un diàleg ampli amb diferents experts i col·lectius socials de tota mena per desplegar una perspectiva d’inclusió, per garantir les necessitats i els drets bàsics de totes les persones sense deixar ningú arrere, i de sostenibilitat, que tinguera en compte els límits del planeta a llarg termini i el repte del canvi climàtic en aquest nou paradigma posterior a la COVID-19.

Amb aquesta finalitat, es va crear una Comissió Especial de Reconstrucció, amb representants de tots els grups polítics municipals per treballar des del consens i la interlocució amb el teixit social, cívic, cultural, empresarial i acadèmic de la ciutat.

L’alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, presideix dijous la sessió ordinària de la Comissió en què, amb els portaveus de l’oposició (PP, Ciutadans i Vox) es debatrà l’acord marc per a la reconstrucció de la ciutat, que consta de 92 punts trets dels diferents experts i entitats que han participat en les diferents sessions. Sobre la base d’aquest document, s’acordaran les mesures concretes que es duran a terme per eixir de la crisi.

La ciutat saludable i sostenible, la reactivació econòmica i la garantia de drets conformen els tres eixos centrals en què s’han dividit les propostes.

Foment de zones de baixes emissions

En el primer, destaca l’increment del nombre de punts amb estacions de control de la qualitat de l’aire a la ciutat i la creació de zones urbanes de baixes emissions.

A més, es proposa l’adaptació de l’espai públic i infraestructures urbanes (carrers, parcs, places, jardins, voreres) a la nova distància social. En aquest sentit, l’objectiu és accelerar la conversió en espais i itineraris de vianants mitjançant actuacions tàctiques i blanes a la nostra ciutat, com per exemple en les avingudes de Pérez Galdós o del Port, i l’adaptació definitiva d’aquests espais mitjançant un nou repartiment de l’espai públic en favor de les persones, que permeta els desplaçaments, esplai o socialització segurs en el nou escenari.

Altres punts d’aquest eix fan referència al foment i la millora de les infraestructures ciclistes, al foment del teletreball per a reduir desplaçaments i a l’adaptació dels busos de l’EMT amb mampares i altres elements d’higiene i distanciament permanents, així com per a permetre el pagament electrònic en el vehicle.

Reactivació econòmica

El document proposa crear l’oficina Reactiva per a l’assessorament de petits empresaris i autònoms, així com el desenvolupament d’un pla per a incentivar el comerç local i de proximitat, així com la compra de productes de temporada, d’artesania valenciana i de l’horta de València.

També s’aconsella la promoció comercial de compra local (quilòmetre 0) i producte d’origen i l’impuls de la posada en marxa de mercats de proximitat, com per exemple a Castellar-l’Oliveral, el Mercat de Colom, de Benimaclet i Malilla.

El document aposta per la digitalització de les empreses, la promoció de la cultura local i del turisme, les ajudes als comerços i als negocis per a adaptar els seus locals a la nova realitat i per l’agilitació dels tràmits administratius.

Drets socials

Pel que fa a les garanties socials, es proposa la simplificació i l’agilitació dels procediments administratius i els canals de comunicació amb els serveis socials municipals.

A més, el document marc aconsella adaptar les condicions dels serveis d’atenció a dones víctimes de violència de gènere i les seues filles i fills, molt especialment durant períodes de confinament, però també en la resta dels períodes sense confinament.

També es preveu un pla d’inclusió social, un impuls a l’ampliació del parc públic d’habitatge o un pla d’atenció integral a famílies que viuen en assentaments.