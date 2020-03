Rebel·lió contra el silenci de la quarantena: pasdobles des dels balcons valencians en el dia gran de Falles

En un atípic dia de Sant Josep, en el qual les comissions falleres, com cada any, haurien d'estar preparant la 'cremá' dels seus monuments tant a València com en gran quantitat de municipis de tota la Comunitat, milers de músics s'han unit per a revelar-se contra el silenci imposat per la quarantena provocada pel coronavirus en el dia gran de les Falles.



Així, convocats per la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), composta per 555 societats musicals, 40.000 músics, 60.000 alumnes en escoles i més de 200.000 socis, han respost a la crida i han eixit a les 12.00 hores als balcons, animats pels aplaudiments de multitud de ciutadans confinats a les seues cases.



En aquest gran concert batejat com a ‘Festival dels balcons’ s'han interpretat dos dels pasdobles més coneguts i recognoscibles per totes les oïdes, especialment en Falles: ‘Paquito el xocolater’ i ‘Amparito Roca’. En total, uns 10 minuts de concert simultani que han donat una nota d'alegria per a mantindre viu l'esperit d'un atípic dia de Sant Josep.



Una música amb el seu teclat en un balcó de València

No és l'única activitat que s'han convocat per a aquest 19 de març. A més del concert simultani, s'ha fet una crida als ciutadans i ciutadanes a través de les xarxes socials per a brindar un aplaudiment a totes les falleres majors, tant les de les les comissions com les de València, a les 14.00 hores.



A les 20.00 hores l'habitual aplaudiment als serveis sanitaris, cossos i forces de seguretat i qualsevol sector que estiga lluitant en primera línia contra el coronavirus. I a les 23.00 hores, es convoca a posar l'himne regional i a encendre les llanternes dels telèfons mòbils.