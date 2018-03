Veïns del centre de València fan visible aquestes Falles la seua protesta contra el 'boom' dels apartaments turístics

Aquest dijous 15 de març, dia de la 'plantà' de les falles de València, els residents al districte de Ciutat Vella penjaran dels balcons de les seues cases pancartes amb el lema 'Veïnat en perill d’extinció, ens estan expulsant'.

La ciutadania del centre de València farà coincidir aquesta campanya de denúncia social amb l'inici de les festes locals de la ciutat per a criticar que l'actual Ajuntament s'ha posat de perfil davant un problema que es porta arrossegant des de fa pràcticament una dècada.

Aquesta acció fa visible el malestar del veïnat perquè, al seu judici, els barris del centre històric pateixen l'expulsió constant de veïnes i veïns per tres motius principals: el desmesurat augment dels lloguers i la no renovació de contractes; la compra descontrolada d'edificis per a ús turístic i els problemes de convivència que s'estan generant, així com la falta de polítiques locals per a promoure la permanència i augment de residents.

Un portaveu de la campanya assegurava ahir: "No volem que el nostre Ajuntament impulse la turistificació del centre i siga còmplice del procés d'especulació immobiliària que ja ha tirat de Ciutat Vella moltes veïnes i molts veïns residents".

"Veïnat en perill d’extinció" ha realitzat des de l'any passat diverses accions. L'estiu passat, una protesta contra els apartaments d'ús vacacional.



A la tardor, es va realitzar un enterrament simbòlic de Ciutat Vella per la despoblació que pateix. Aquest hivern es van manifestar, coincidint amb les Fogueres de Velluters, per a demanar a l'Ajuntament mesures contra la turistificació de Ciutat Vella.

La campanya la promouen veïnes i veïns de Ciutat Vella, col·lectius ciutadans com Ciutat Vella Batega, el Col·lectiu de Mares i Pares de Ciutat Vella, Escoltem Velluters, Endavant Ciutat Vella, la Plataforma de la Muralla, El Punt, Ca Revolta, i diverses associacions de veïns com Amics del Carme, la Boatella i El Palleter. A més, compta amb el suport a nivell de ciutat de la xarxa Entre Barris.