Vicent Marzà: "Proposarem ajornar les oposicions de Secundària al 2021 i el curs escolar acabarà en la data prevista"

El conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, es reuneix aquest dimecres amb la ministra d'Educació, Isabel Celaá, i la resta de responsables autonòmics per a abordar tots els reptes que en el calendari escolar ha plantejat la crisi del coronavirus. En una entrevista gravada en vídeo per eldiario.es, Marzà explica totes les propostes que porta a la reunió, les certeses ja decidides en la Comunitat Valenciana sobre el final de curs i l'educació en línia i la seua visió sobre com afrontar el confinament. A més, també reflexiona sobre les ajudes al món de la Cultura davant la paralització d'espectacles i el tancament de teatres i museus.

Marzà proposarà a la ministra d'Educació que les oposicions de Secundària que s'han de celebrar el mes de juliol "s'ajornen un any". El conseller se suma així a altres autonomies que ja havien triat aqueix model i esperarà a veure què es proposarà des del Govern d'Espanya. Sobre el final del curs 2019-2020, el conseller confirma que finalitzarà el mes de juny com estava previst. "Vam suspendre les classes presencials, però no l'aprenentatge", apunta. Respecte a les Proves d'Accés a la Universitat, la proposta que porta a la reunió és retardar-les a l'última setmana de juny o primers de juliol i adaptant el currículum.

Marzà explica com s'utilitza el val de 60 euros per accedir a la beca menjador i proposa la "integració dels menors en les rutines de casa" perquè "se senten importants en el dia a dia". Sobre la formació en línia, el conseller assegura que durant la setmana els centres tindran el calendari per a saber quan hi poden començar a accedir els alumnes.

El conseller d'Educació confirma que el Pla Edificiant de construcció de col·legis seguirà endavant malgrat la crisi, però "amb la màxima seguretat laboral per als seus treballadors i seguint les normes d'higiene". Marzà al·lega que "poden allargar-se els terminis", però que la intenció és "seguir avant". Respecte a la Cultura, el conseller ha mostrat la seua "preocupació" per la situació que passa el sector i s'ha compromés al fet que totes les activitats que s'han suspés "es reprogramen" perquè empreses i treballadors no perden aqueixos treballs.