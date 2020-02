Vicent Marzà, el conseller fan de Samantha, la concursant valenciana d'Operación Triunfo

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, vota per la concursant Samantha, d'Operación Triunfo.

El conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, es mou com peix en l'aigua en les xarxes socials i sol estar atent a les seues tendències. Recentment s'ha sumat al fenomen d'Instagram del #DollyPartonChallenge, un repte originat per la cantant estatunidenca Dolly Parton en el qual cada persona comparteix quatre imatges segons la mena de fotografies que comparteix o compartiria en Linkedin, Facebook, Instagram i Tinder, adaptant cada imatge al perfil de cada xarxa.

Diumenge passat, el conseller va compartir una historia -publicació que desapareix a les 24 hores- en Instagram en la qual emetia un vot a Samantha, la concursant valenciana d'aquesta última edició d'Operación Triunfo. La jove, de 25 anys, és natural de Beniarrés (Alacant) i forma part del conjunt musical 'Cactus'.

Segons la descripció del seu perfil en Radiotelevisión espanyola (RTVE), la jove ha cursat estudis de Turisme i treballa com a cantant en un hotel de Lanzarote. Té formació en solfeig i llenguatge musical i actualment està en el huité curs de cant i el primer de piano. Les actuacions de la jove s'han fet molt populars entre el públic valencianoparlant en triar cançons en la llengua cooficial per a la gala.