Vicent Soler i Mónica Oltra es reuneixen dimarts 2 de setembre per a negociar les retallades "partida a partida"

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, han acordat reunir-se el pròxim 2 de setembre per a abordar la crisi oberta per l'aplicació de les retallades en els comptes de 2019 de 438 milions d'euros a causa de la falta de Govern a Espanya. La trobada, segons han explicat fonts de la coalició, servirà per a consensuar els ajustos conselleria per conselleria.



Aquesta trobada evidencia que la proposta feta per Hisenda no ha agradat gens a Compromís, ja que els seus quatre departaments assumien més de la meitat dels ajustos. En la reunió, assenyalen les mateixes fonts es negociarà partida per partida on s'ha d'aplicar la tisora.

Des d'Hisenda no van confirmar la trobada i van explicar que, de moment, no hi ha hagut un rebuig formal a la proposta perquè res es va votar en l'últim ple del Consell del 2 d'agost. En aqueixa reunió del Consell Soler va donar a conéixer les retallades encara que sense un ordre del dia, per la qual cosa no va haver-hi ni aprovació ni rebuig, assenyalen.

Per a fixar el repartiment en les retallades, la direcció general de Pressupostos (PSPV) va aportar els crèdits disponibles que apareixien en la comptabilitat, descomptant-se les necessitats per a serveis públics fonamentals. Per part de les conselleries es va posar damunt de la taula les necessitats no reflectides encara en la comptabilitat i desconegudes per Hisenda. A partir d'aqueixa informació Hisenda va creuar les dades i va obtindre el repartiment de 438 milions, on Compromís assumia uns 220 milions. Aquest encreuament de dades és el que la vicepresidenta vol aclarir i negociar per a finalment arribar a un acord de consens.

Dilluns 1 de setembre seran els departaments de Compromís els que es reunisquen per a portar una postura unitària a la reunió entre Oltra i Soler. De fet, en la coalició hi ha tendències que van més enllà de la negociació i pretenen que s'exigisca més al Govern central.