Vicent Soler anuncia la dimissió com a diputat en ple conflicte per les retallades en la Generalitat Valenciana

El conseller d'Hisenda, el socialista Vicent Soler, ha anunciat aquest dijous que renuncia a l'acta de diputat en les Corts Valencianes per a centrar la seua labor a aconseguir un finançament just per a la Comunitat Valenciana. Soler ha explicat que la seua intenció és alliberar-se de l'agenda parlamentària perquè la situació motivada per la falta de Govern i Pressupostos Generals de l'Estat està complicant la situació financera de la Generalitat Valenciana.

En roda de premsa en el Parlament autonòmic, Soler ha assenyalat que farà efectiva la seua renúncia a l'acta aquest mateix dijous i que serà substituït per Pedro Ruiz, que ocupava el número 13 de la candidatura del PSPV-PSOE. Ruiz és professor universitari i fill de l'exrector de la Universitat de València. Va ser incorporat a les candidatures per iniciativa personal del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.



Soler ha insistit que la situació d'inestabilitat ha provocat que la Generalitat deixe d'ingressar en 2019 al voltant de 1.000 milions d'euros. "El mes de juliol els 438 milions previstos eren suficients, si no són suficients tal vegada hàgem d'ampliar aqueixos ajustos", ha defensat.



El conseller d'Hisenda ha demanat "realisme i rigor" i ha recordat que mentre a Catalunya han tancat el pressupost, "una mesura molt traumàtica", en la Comunitat Valenciana continuen donant serveis.



El moviment de Soler es produeix en una setmana en la qual Compromís, soci del Govern del Botànic, ha reclamat més contundència davant del president en funcions, el socialista Pedro Sánchez, i el cap del Consell, Ximo Puig, ha anunciat una entrevista amb la ministra de Hisenda, María Jesús Montero, per a reclamar una solució "immediata" als problemes de finançament de la Generalitat Valenciana.