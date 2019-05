Dels "deu d'Alaquàs" al finançament autonòmic: el discurs de Vicent Soler

Al conseller d'Hisenda en funcions, Vicent Soler, li ha tocat presidir la Mesa d'edat en la sessió de constitució de les Corts Valencianes per a aquesta desena legislatura. Membre del PSPV de llarga trajectòria valencianista, ha aprofitat el discurs que li corresponia per a recordar que l'autogovern no és una cosa caiguda del cel. I ho ha fet en primera persona.

Soler ha recordat que fa 44 anys, encara sota el franquisme, va ser detingut al costat de nou dirigents més de l'oposició, entre els quals també es trobava Ernest Lluch, en una operació de la Brigada Político-social que es va conéixer com "Els deu d'Alaquàs".

"Va ser aquesta, potser, la primera detenció d'activistes polítics valencians per motius que tenien a veure amb els seus drets nacionals", ha indicat Soler. "I és que la nostra societat començava a mobilitzar-se i a prendre consciència dels seus drets com a poble".

Després de repassar els episodis preautonòmics en els quals es va crear l'embrió de les futures Corts Valencianes, el Plenari de Parlamentaris del País Valencià, i el primer govern valencià, el Consell del País Valencià, Soler ha recordat que l'accés valencià a l'autonomia es va produir "per la via lenta" de l'article 143 de la Constitució, complementada per la Llei Orgànica de Transferències a València (Lotrava), que va permetre "que la Generalitat Valenciana acabara tenint les competències de les nacionalitats històriques".

"Les reformes estatutàries posteriors, particularment la de 2006, van acabar per completar aqueix procés d'homologació amb les comunitats autònomes que havien accedit per la via de l'article 151", ha assenyalat Soler, bon coneixedor de la història de l'autogovern valencià. "Recentment, el president ha fet ús d'una d'aqueixes prerrogatives que només tenen aqueix tipus de comunitats autònomes, com és la dissolució anticipada de les Corts".

Després d'enaltir la institució parlamentària com a "instrument fonamental" per a articular la convivència, Soler ha reivindicat l'autonòmic com "un Estat compost de diferents nivells d'administracions clarament representatiu de la diversitat territorial de l'Espanya real". I ha posat èmfasi en la principal de les reivindicacions actuals: la reforma del model de finançament autonòmic.

Segons Soler, el sistema de finançament ha de regir-se per "principis d'equitat i eficiència, que encara no és el cas dels valencians".

El conseller d'Hisenda en funcions ha indicat en el seu discurs que que les Corts Valencianes són molt plurals, amb "sis forces polítiques representades", que més de la meitat dels diputats van nàixer després de la mort de Franco i que 46 dels 99 parlamentaris són dones (només hi havia sis diputades en la primera legislatura), per a concloure amb una crida a mantindre l'esperit de construcció de l'autogovern "que ha precisat de diàleg i d'una lluita constant".