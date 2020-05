"Hem d'incentivar que la nova normalitat no siga reproduir el que ja hi havia; hem vist les vulnerabilitats del nostre sistema productiu"

El conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, negocia amb altres comunitats autònomes i el Ministeri d'Hisenda un repartiment de recursos davant la COVID19 amb un pes major del criteri poblacional per a fer front a la crisi. En la reunió del Govern amb les autonomies, el representant valencià va plantejar que es tingueren en compte la població potencialment afectable i les mesures de prevenció posades en marxa per les autonomies, com la compra de material sanitari en el mercat internacional.

En l'entrevista amb eldiario.es, el conseller Soler creu que una vegada se supere l'emergència sanitària, la Comunitat Valenciana han de tornar a enfocar el seu sector productiu: "Hem d'incentivar que la nova normalitat no siga reproduir el que ja hi havia. Hem vist les vulnerabilitats del nostre teixit productiu". "La deslocalització, segurament positiva, ha demostrat que en sectors estratègics com el sanitari la dependència de l'exterior en un mercat tan llunyà com el xinés pot crear un problema important. Podíem haver tingut EPI, bates i màscares abans si les tinguérem a la porta de casa", explica el titular d'Hisenda, que creu que caldrà canviar el model de creixement econòmic "en funció del caràcter estratègic" de sectors com el sanitari.

El titular d'Hisenda valora que el Govern central haja posat en marxa un fons extraordinari i no reembossable de recursos perquè les comunitats autònomes facen front a les despeses d'emergència sanitària. I, encara que el repartiment no és "el que li agradaria", Soler creu que s'ha suposat un precedent en introduir criteris de població, que podrien ser útils en la negociació del sistema de finançament autonòmic: "Ja no és la fórmula que sempre ens deixa a la cua".