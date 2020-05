Vilafermosa, Montant, Xalans i Morella, els municipis amb més taxa de morts per la COVID-19, mentre que València registra 242 defuncion

Les dades per municipis de l’impacte de la COVID-19 publicats per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública revelen que el confinament i les mesures de distanciament i protecció assumides i practicades pels valencians estan tenint efecte. Malgrat això, més de 1.130 persones han mort des que es va diagnosticar el primer cas de contagi de coronavirus.

Així doncs, en els últims 14 dies el 84% de les localitats de la Comunitat Valenciana no han registrat cap cas diagnosticat per PCR. Per municipis, els pobles menuts de Vilafermosa, Montant i Xalans i la capital de comarca dels Ports, Morella, són els que més índex de mortalitat han tingut per aquesta malaltia que ha pertorbat el món. En les ciutats principals, València ha registrat 242 morts per la COVID-19, Alacant 87, Castelló 42, Alcoi 80 i Elx 14.

Vilafermosa, un municipi de 489 habitants, ha patit la mort de 13 veïns amb coronavirus, cosa que suposa una taxa de morts per cada 100.000 habitants de 265,82, la més alta de la Comunitat Valenciana. Hi va darrere Montant, amb una taxa de 135,14, Xalans amb 96 i Morella, que amb una taxa de 94,65 per cada 100.000 habitants ha patit la pèrdua de 23 ciutadans.

En les grans ciutats la taxa de morts no ha passat de 3 per cada 100.000 habitants, excepte a Alcoi, Benidorm i Torrevella que han arribat a taxes del 13,5, 9,6 i 4,68 per cada 100.000 habitants. Requena, que va tindre un cas gravíssim de morts en una residència, ha comptabilitzat 24 morts per la COVID-19 i la veïna Utiel en va tindre 28 des que va començar la pandèmia. Borriana, amb 37 morts amb coronavirus i 34.600 habitants ha superat els 10 morts per cada 100.000 habitants.

Torrent, que va tindre molts problemes en una residència, ha registrat 53 morts amb una població de 82.200 habitants. Hi ha altres municipis com Onil, amb una taxa de quasi el 24 i 18 morts, on el virus ha tingut un gran impacte. I és que aquesta localitat de la Foia de Castalla té poc més de 7.500 habitants.

Entre les dades que també es desprenen de la publicació per municipis, es pot observar que només 11 localitats de tota la Comunitat Valenciana han notificat cinc casos o més de COVID-19 en els últims 14 dies, cosa que representa el 2%. D’altra banda, 454 municipis (el 84% del total), no han registrat casos en els últims 14 dies.

En les grans ciutats valencianes, on més risc de gran contagi hi ha per la mobilitat urbana, les dades de casos nous detectats per PCR en els últims 14 dies són baixos, però no negligibles. València ha tingut 52 nous positius, Alacant 30, Elx 16, Castelló 18, Paterna i Vila-real 5 i Torrevella, Alcoi i Benidorm 4.