Villarejo va alertar Cotino que la policia anava a fer registres pels casos de corrupció del PP de Gürtel i Brugal

Nous enregistraments de l’excomissari Villarejo expliquen les informacions que ell manejava i a qui li les filtrava per a mantindre bones relacions amb alts dirigents polítics, especialment del PP. En el cas que es revela hui en Moncloa.com, un enregistrament de Villarejo d’una conversa l’any 2009 amb Ignacio López del Hierro (marit de María Dolores de Cospedal) mostra que l’excomissari va informar Juan Cotino sobre operacions policials que anaven a desplegar-se contra el PP per casos de corrupció, concretament per Gürtel i per Brugal, i que finalment es van consumar aqueix mateix any.

Així doncs, Villarejo afirma que havia avisat Juan Cotino – amb qui mantenia una bona relació, segons enregistraments anteriors – que en el marc de l’operació Gürtel anaven a registrar el despatx del seu nebot, Vicente Cotino, que posteriorment va reconéixer haver sigut un dels finançadors il·legals del PP , avís que va filtrar perquè es poguera “netejar de papers” que els comprometeren. La bona relació de Villarejo amb Cotino també queda patent en el fet l’excomissari arriba a prometre que intentaria evitar en “la mesura de les possibilitats” que es trobaren proves que comprometeren els Cotino.

Una altra de les xarrades a Cotino que ha reconegut Villarejo en aquesta conversa va ser l’advertiment que el que va ser president de la Diputació d’Alacant, José Joaquín Ripoll, detingut i investigat dins de l’operació Brugal, per a qui la fiscalia demana 16 anys de presó per suborn, tràfic d’influències prevaricació i frau, entre altres delictes .

Així en la conversa Villarejo afirma que “he dit a Juan [Cotino], parla amb el de la Diputació d’Alacant i dis-li que té un marró, una història de finançament. No ho sé exactament, perquè és una cosa que jo no controle. Me n’he assabentat de puta xamba”.

Amb aquests enregistraments de Villarejo es mostren unes xarrades de l’excomissari no solament als dirigents del PP valencià, sinó que també es va encarregar que arribaren a la número 2 de Génova, llavors María Dolores de Cospedal, a través del seu marit.

Cal recordar que Juan Cotino , qui va ser director de la Policia Nacional, encara manté relacions que altes esferes del cos que es van plasmar amb la seua invitació a la presentació d'un llibre sobre ètica, malgrat estar investigat per corrupció.