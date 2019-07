"¡Viva España!” o “¡Háblame en castellano!”, les respostes d'un sanitari a una jove valencianoparlant a Alacant

La Plataforma per la Llengua del País Valencià ha denunciat un nou cas de discriminació lingüística. Els fets es remunten al passat mes de juny quan una veïna de la localitat alacantina de Sant Vicent del Raspeig, Irene Galiana, es va dirigir a l'equip mèdic de l'ambulància 112 que estava atenent la seua mare i aquests li van demanar que s'expressara en castellà.

Segons la plataforma (aquest mitjà ha tractat sense èxit de contactar amb Galiana) un dels sanitaris li va respondre “¿Qué dice? Hábleme en castellano” quan va començar la conversa i després de negar-se la jove a deixar de parlar valencià en argumentar: “Si no m'entén per què em contesta tot el que li dic”, els va avisar que li dolia el cor i que tenia ansietat.

A continuació, en lloc d'assistir a Galiana, “ningú li va atendre ni li va mesurar les pulsacions”, expliquen des de l'associació cultural, el professional sanitari de l'ambulància li va etzibar “¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!”, acabant en aqueix moment la conversa.

El delegat de la plataforma en la Comunitat Valenciana, Manuel Canceller, considera en declaracions a aquest mitjà que es tracta d'un nou cas de “discriminació ideològica” perquè “estava entenent Galiana en estar-li contestant al que deia”. “En un servei públic com és el cas un no pot actuar des del prejudici ideològic”, afig.

Per això des de la plataforma reclamen de manera “urgent” que es garantisca la competència lingüística de totes les persones que atenen la ciutadania en la sanitat pública i que s'organitzen cursos de valencià. Aquestes dues exigències ja han sigut remeses tant a l'alcalde de Sant Vicent del Raspeig, el socialista Jesús Villar, com al sindic de Greuges i a la consellera de Sanitat Ana Barceló.

De moment, consultats tant al consistori com al Govern valencià afirmen estar estudiant aquest nou cas que caldria sumar un altre recent com el de dos agents de la Policia Nacional van portar a comissaria a un home que els va parlar en valencià.

Així mateix, recorda la plataforma que la situació viscuda per la jove en Sant Vicent del Raspeig es dona a conéixer poc després de les paraules de la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, a Las Provincias on va afirmar: “Entre una bona atenció sanitària i exigir el títol de valencià cal garantir la salut del ciutadà”.

“Queda una altra vegada clar que la una manera de garantir la salut dels ciutadans valencians és assegurar la competència lingüística de totes les persones que atenen el públic en la sanitat pública”, han expressat.

Referent a això, des de la Plataforma Per la Llengua no solament recomanen al sanitari que faça un curs en valencià, sinó que consideren necessari que la Conselleria informe al treballador sobre “els drets lingüístics del poble valencià” i “s'elabore un protocol amb la finalitat d'evitar que aquestes situacions es tornen a repetir”.

Cos jurídic

Recorden des de la plataforma que l'article 9 de l'Estatut valencià de 2006 proclama que els valencians tenen dret “a dirigir-se a l'administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada” i que l'article 16 afirma que la Generalitat “garantirà l'ús normal i oficial de les dues llengües” i que “cap no podrà ser discriminat per raó de llengua”.

També en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (article 5) s'especifica que l'Administració “adoptarà quantes mesures siguen precises per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d'emprar qualssevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l'ús normal, la promoció i el coneixement del valencià".

Finalment, recorden des de la plataforma valenciana que les obligacions lingüístiques es mantenen independentment que siga l'administració la que presta el servei directament “o s'externalitze en una altra empresa”, com és el cas del servei d'ambulàncies 112. Així ho estableix l'article 16 de la llei citada anteriorment: “Les Empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament dependents de l'Administració, han de garantir que els empleats dels mateixos amb relació directa al públic, posseeixen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el servei que tenen encomanat”.