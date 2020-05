Volantada a la mobilitat en el centre: València converteix en zona de vianants la plaça de l’Ajuntament i revoluciona la xarxa de l’EMT

La setmana vinent serà clau per al canvi del model de mobilitat que pretén implantar l’equip de govern de l’Ajuntament de València.

La filosofia acordada tant per Compromís com pel PSPV va en la línia d’alliberar de trànsit tant les grans places del centre històric com les dels barris, i recuperar-les com a espais per als vianants per a l’ús i gaudi dels ciutadans.

Així doncs, una vegada escomesa la remodelació del carrer de Colom amb la disposició d’un segon carril bus, dilluns s’encetarà el procés de conversió en zona de vianants blana de la plaça de l’Ajuntament, fet que, al seu torn, implicarà alliberar de trànsit també la plaça de la Reina, a l’espera que arranquen les obres de reurbanització, pendents d’adjudicar. Així doncs, a partir de dilluns el trànsit del carrer de la Pau es desviarà pel del Poeta Querol.

Tot això suposarà una autèntica revolució en la xarxa de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), ja que una gran quantitat de línies que accedeixen ara a totes dues places quedaran desviades, moltes d’aquestes pel carrer de Colom, motiu pel qual s’han modificat.

Detalls de les obres i carrers que es modifiquen

Les faenes inclouen una renovació de l’asfalt, modificació de la planta viària (amb repintada, semaforització, etc.) i una acció de senyalització del nou repartiment espacial amb mobiliari urbà.

Aquesta intervenció suposarà canvis d’ús també en uns quants carrers adjacents, que adequaran les seues característiques en funció d’una millora en la mobilitat de l’entorn: conversió en zona de vianants dels carrers dels Drets, Barcelonina, Correus (entre el carrer de Pérez Pujol i la plaça de l’Ajuntament); canvi de sentit de la circulació del carrer de la Llanterna i un tram del carrer de les Carabasses; canvi del sentit de la circulació del carrer de Pérez Pujol, entre Roger de Llòria i Correus.

Aquestes modificacions es poden consultar amb més detall en la documentació disponible en el web www.laplaçaesteua.com.

Afeccions durant les faenes

Amb la finalitat de garantir la seguretat deguda, a partir del dilluns 4 de maig i mentre duren les faenes es tallarà la circulació i es desviaran a més les línies de l’EMT que passen per la plaça de l’Ajuntament i l’avinguda del Marqués de Sotelo, així com les que accedeixen a la plaça de la Reina.

La circulació per als vianants serà lliure, i s’atendrà en el cas que calga a la senyalització de l’obra que indique itineraris alternatius.

A primera hora del dilluns 4 es tallarà la circulació de trànsit per la plaça de l’Ajuntament, i es podrà accedir als carrers adjacents com es fa habitualment durant els últims diumenges de mes, excepte al carrer de Roger de Llòria.

Per solucionar aquesta circumstància i garantir l’accessibilitat a la propietat, des de primera hora s’invertirà el tram del carrer de Pérez Pujol, entre Correus i Roger de Llòria.

Aqueix mateix dilluns 4 de maig es reordenarà la senyalització al carrer de Sant Vicent Màrtir, i les faenes començaran inicialment amb la creació de noves zones d’estacionament i càrrega i descàrrega en el tram comprés entre el carrer de la Sang i l’avinguda de Maria Cristina; a continuació s’abordarà el tram entre la plaça de Sant Agustí i el carrer de la Sang.

Per a fer aquestes faenes es duran a terme els talls de trànsit puntuals que calga. Una vegada acabada la reordenació (previsiblement el dimecres 6, si les condicions climatològiques no ho impedeixen) del carrer de Sant Vicent Màrtir, s’invertirà la circulació del carrer de la Llanterna i del carrer de les Carabasses (entre l’avinguda de l’Oest i el carrer dels Mallorquins).

Una vegada culminen les obres, es posarà en marxa la nova operativitat de la plaça i el seu entorn, amb 12.000 metres nous d’espai per als vianants.

Canvis en l’EMT

Una de les novetats principals serà la posada en marxa de la nova línia llançadora C1, que substituirà l’actual 5 i serà l’única que accedirà a l’eix restringit (la Pau, Sant Vicent plaça de l’Ajuntament i Marqués de Sotelo), de manera que amb una freqüència de 4 minuts servirà de llançadora, ja que està connectada amb totes les línies desviades a través dels bescanviadors disposats en les places de Tetuan, la Porta de la Mar i al carrer de Xàtiva, a vora l’institut Lluís Vives.

No obstant això, mentre duren les obres en la plaça consistorial (fins dimecres previsiblement), s’adaptarà de manera provisional el recorregut tant de la C1, com de la 6, 8 ,10, 11, 14, 19, 32, 35, 40, 70 ,71 i 81.

Després de les obres, la línia 4 serà l’única que continuarà entrant per la Pau, però es desviarà pel Poeta Querol fins a arribar a Colom.

Les línies 8, 11, 28, 70 i 71 pararan en el bescanviador de la Porta de la Mar, on podran fer transbord amb la C1, i seguiran pel carrer de Colom.

La línia 9 tindrà el final de parada en el bescanviador del carrer de Xàtiva (on podrà fer transbord amb la C1), des d’on tornarà a la Torre, mentre que la 16 acabarà el trajecte en el bescanviador de la Porta de la Mar, des d’on tornarà en direcció a Vinalesa.

A més, la 10 es desvia per la Porta de la Mar i Colom i tornarà cap a Benimaclet per Sant Agustí, Periodista Azzati, la plaça de l’Ajuntament i el carrer de les Barques; la 13 arribarà fins a la Porta de la Mar i el Parterre, i tornarà cap a la Font de Sant Lluís; la 62 elimina el seu pas per la plaça de l’Ajuntament, seguirà per l’avinguda de l’Oest, Sant Agustí, Sant Pau i Marqués de Sotelo i tornarà cap a Benimàmet des del bescanviador de Xàtiva; i la 67 i la 72 eliminen el seu pas per Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament, i tornaran cap a Campanar i Sant Isidre per Sant Pau, Marqués de Sotelo i Xàtiva (tots els canvis en el web novaemt.com).

Pel que fa a les línies nocturnes, acabaran en la zona del bescanviador de Xàtiva. En concret, les línies N1, N2, N6, N8, N9 i N10 arribaran a Marqués de Sotelo. La N3 i N7 a Sant Pau i la N4 i N5 al carrer de Xàtiva. A més, la N89 s’integrarà en la 89 i la N90 en la 90. Per tant, la línia 89 i la 90 passaran a circular també a la nit.