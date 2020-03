Vox divideix Espanya en sis per dirigir els seus càrrecs municipals, però quasi tots els coordinadors estan en quarantena

Vox ha dividit Espanya en sis grans àrees per dirigir els seus representants municipals. Així, el mapa orgànic de la pàtria ha quedat dividit en sis zones, llevat de tres províncies catalanes, del País Basc i de Galícia, on Vox té amb una representació municipal nul·la o molt discreta. El mapa tampoc inclou les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla ni les illes Canàries.

Cadascuna de les sis grans zones, que agrupen diferents comunitats autònomes, compta amb un responsable intermunicipal, avalat per l’Assemblea General de la formació ultra celebrada el cap de setmana passat a Vistalegre. Almenys quatre dels sis responsables intermunicipals han anul·lat la seua agenda d’actes públics i romanen en quarantena en els seus domicilis després d’haver estat en contacte amb el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, a Vistalegre.

Així doncs, Beatriz Tejero, portaveu de Vox a Leganés, s’encarrega de la coordinació dels càrrecs electes municipals del partit ultra a la Comunitat de Madrid. Tejero roman en quarantena voluntària en el seu domicili després d’haver coincidit amb el seu secretari general a Vistalegre.

El regidor de l’Ajuntament de Castelló Luciano Ferrer, coordina l’“àrea est”, corresponent al territori de l’antiga Corona d’Aragó (llevat de les províncies catalanes on Vox no té representació municipal). Ferrer, juntament la líder de Vox a Castelló Llanos Massó, s’enfronta a una revolta d’un grup d’afiliats crítics amb la gestió dels responsables del partit en la capital de la Plana, tal com va informar aquest diari.

L’“àrea insular”, que inclou les Illes Balears, correspon a la portaveu del partit ultra a Calvià Esperanza Catalá mentre que l’“àrea sud” inclou Andalusia i Múrcia i està coordinada per Salud Anguita, regidora de Vox a l’Ajuntament de Jaén. La regidora andalusa també roman aïllada a casa després d’haver assistit a l’acte de Vox a Vistalegre, on la dona es va fotografiar al costat d’Ortega Smith.

La regidora Salud Anguita amb Ortega Smith a Vistalegre. Instagram

L’“àrea oest” està a càrrec del regidor de l’Ajuntament de Consuegra (Toledo), Remigio Díaz. La seua àrea agrupa els càrrecs municipals de Castella-la Manxa i Extremadura. La regidora de l’Ajuntament de Palència, Sonia Lalanda, coordina els càrrecs municipals de Castella i Lleó, La Rioja, Cantàbria i el Principat d’Astúries. Lalanda, que també va estar en contacte amb Ortega Smith en l’acte de Vox a Madrid, roman en quarantena voluntària.