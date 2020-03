Ximo Puig adverteix als ciutadans que "no estem de vacances" després d'aparéixer 40 nous casos de coronavirus i aconseguir els 188

Els casos positius de coronavirus continuen creixent en la Comunitat Valenciana de manera exponencial. Aquest dissabte 14 de març, la Conselleria de Sanitat ha detectat 40 nous casos actius, 19 homes i 21 dones. 11 d'aquests nous casos han sigut ingressats en la Unitat de Vigilància intensiva. Per províncies, 20 casos han sigut a València, 18 a Alacant i dos a Castelló.

Amb aquests 40 nous casos, ja són 188 els positius de coronavirus en la Comunitat Valenciana. D'aquest número, 42 estan ingressats, tres d'ells greus. 2.734 proves que s'han realitzat en la Comunitat Valenciana han sigut negatives. Les telefonades de ciutadans per a consultar la línia 900 ja superen les 14.000. El numero de morts és de tres després dels dos personas que van perdre la vida divendres.

"Tenim una persona donada d'alta, la primera persona que va ingressar en el General de Castelló", ha precisat la consellera de Sanitat, Ana Barceló. "Encara no estem en termini perquè hi haja moltes altes, perquè es necessiten uns 15 dies més altres cinc sense símptomes. A més ha de donar dos negatius. No ha transcorregut el temps suficient", ha puntualitzat Barceló.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que s'ha decretat el Nivell 2 d'emergència, la qual cosa suposa la creació d'un òrgan de coordinació de totes les forces de seguretat, emergència i distribuidores. "També volem incorporar a la distribució", ha dit.

Respecte a l'arribada en els últims dos dies de moltes persones residents a Madrid, Puig ha advertit que "no estem de vacances". "Cal complir les recomanacions bàsiques. Estem vivint una situació difícil, però som una seguretat hospitalària i els continuarem sent. Encara que ha d'haver-hi responsabilitat", ha afegit.

Respecte al tancament de Madrid, Puig ha dit que se segueix "el criteri dels experts". "Hem actuat segons el que diuen les autoritats sanitàries. La situació de Madrid tal com està la pandèmia les mesures seran unes altres", ha afirmat Puig.

"Demane serenitat en el consum, no hi haurà desproveïment. Seran setmanes molt difícils, però guanyarem segur la partida. Vull agrair a bars i restaurants la seua corresponsabilitat i la seua bona disposició. Serà un crisi que tindrà una derivada econòmica gravíssima. Cal atallar l'epidèmia, però encara ens queden uns dia per a dir que hem guanyat", ha dit el president de la Generalitat.

La delegada del Govern, Gloria Calero, ha dit que "la ciutadania ha d'estar tranquil·la de saber que els Governs estan preocupats, però actius". "És a nivell individual com superarem això. És important que cadascun de nosaltres siga responsable", ha sentenciat.