El jutge cita com a imputat el germà del president Ximo Puig per subvencions concedides per la Generalitat Valenciana

El jutjat d'Instrucció número 4 de València ha citat a declarar com a imputat el pròxim 10 de desembre Francis Puig, propietari de Comunicació Els Ports. El germà menut del president de la Generalitat, Ximo Puig, haurà d'explicar davant el jutge instructor les justificacions i altres detalls en les ajudes al foment del valencià que adjudica la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

La investigació naix després d'una querella del Partit Popular per prevaricació, frau en subvencions, malversació de cabals públics i delicte contra la Hisenda Pública i també ha sigut citat a declarar com investigat el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. La causa, que ha estat uns mesos revisant-se en el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià per un conflicte de competències, serà instruïda pel jutjat número 4 de València i no per un de Vinaròs.

S'investiguen l'adjudicació i posterior justificació de més de 400.000 euros en ajudes per al valencià a les empreses de Francis Puig. En concret, segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV), Comunicacions de Els Ports -editora de Els Ports Ràdio, Nord TV i el setmanari Noticies- i Mas Mut -editora del web Comarquesnord- van rebre en ajudes per al foment del valencià 80.060,46 euros en 2015; 100.099,64 euros en 2016; 98.118,05 euros en 2017 i 60.717 euros en 2018, xifra que augmentaria perquè falten per resoldre's les ajudes de televisió.

"Des que Ximo Puig és president de la Generalitat les empreses del seu german, han incrementat els ingressos en un 290% després de tres anys de pèrdues", apunta la querella del PP que inclou altres ajudes a les quals han accedit les empreses de l'empresari mediàtic de Morella.

Entre les diferents presumptes irregularitats que demana investigar la querella del PP es troben la presentació de les justificacions, els requisits o la falta de control.

"La subvenció no compleix amb el requisit d'audiència: segons l'empresa l'audiència estimada de la televisió és de 35.000 espectadors en una població de 5.266 habitants (INE). Aquest volum d'audiència li va servir per a obtindre una subvenció de 17.361,17 euros", apunta la diputada Eva Ortiz que signa la querella. "La cadena de televisió de les mercantils no tenia llicència d'emissió en 2015, data en la qual va rebre una subvenció. Curiosament, la convocatòria de la subvenció en 2015 no requereix de llicència i sí que ho fa la de 2016. Amb anterioritat a 2015 sí que exigia llicència", afig.

"La majoria de les despeses es troben duplicades i, fins i tot, triplicades: factures de llum amb la mateixa numeració, factures de seguretat duplicades, de telefonia o d'assessoria", conclou. Les empreses del germà de Puig van aconseguir importants subvencions al valencià en la Comunitat Valenciana i també a Catalunya.