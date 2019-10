Ximo Puig: "Necessitem un Govern estable i un Parlament que entenga la diversitat"

Estabilitat, diversitat, finançament just, tolerància. Són els conceptes que han omplit el discurs del president de la Generalitat, Ximo Puig, en el 9 d'Octubre després de la cerimònia de lliurament de premis. A l'acte, replet d'autoritats autonòmiques, han acudit també el ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, i el líder del PP, Pablo Casado.

El president ha aprofitat el 9 d'Octubre per a reclamar un Govern estable a Espanya que garantisca els drets de les comunitats autònomes i els ciutadans que hi habiten."Necessitem que Espanya isca ja de la paràlisi institucional. Necessitem un Govern estable i un Parlament que entenga la diversitat territorial i garantisca la igualtat entre els espanyols".

Ximo Puig ha advertit de la tendència recentralitzadora "que està contagiant perillosament un espectre de la política. És bàsic que defensem amb força l'autogovern i l'Estat de les autonomies", ha expressat. "Espanya necessita assumir que les singularitats són una riquesa i que la igualtat real entre persones constitueix l'únic camí per a un projecte en comú", ha insistit.

Com cada any, Puig ha reivindicat un sistema de finançament concorde a la realitat de les autonomies, que forma part d'un "tracte just", encara que ha reconegut com a avanç la unanimitat en les Corts Valencianes per a reclarmar-lo.

Reivindicació de la diversitat

El president ha assenyalat que en els murals de les parets del Palau a penes es veu una dona: "És el retrat d'una societat homogènia, tancada i excloent. Hui, per fortuna, les coses han canviat. Som una terra diversa i som una terra d'igualtat". "En la nostra terra hi ha cinc milions de formes diferents d'entendre la vida, una per cada valencià i valenciana. Aqueixa pluralitat és un valor afegit", ha afirmat.



Ximo Puig adverteix de nou del perill dels populismes, una amenaça per als valors europeus i per als valencians. "Enfront de demagògies i fanatismes del passat que malden per ressuscitar, som i hem de continuar sent una terra d'igualtat". En aquesta línia, sobre el "proteccionisme cultural" i la intolerància, Puig demana "no caure en la mateixa intolerància que va abocar a l'expulsió de les nostres terres de musulmans, jueus, moriscos o republicans. La diversitat ha d'anar sempre acompanyada de respecte, tolerància i solidaritat", ha expressat.

Balanç de la legislatura

El president ha recordat el seu primer discurs institucional, fa quatre anys, i considera que amb una legislatura complida la situació ha millorat. "Hem propiciat un marc d'estabilitat, honradesa i diàleg social que ha fet possible la reducció de l'atur i l'augment del turisme i l'exportació. Hem posat a les persones en el centre de la política, ampliant els seus drets en sanitat, dependència o educació", ha afirmat.

Rosa Serrano: "He recuperat per als meus fills la llengua dels meus pares"

L'escriptora i editora Rosa Serrano, condecorada amb l'Alta Distinció, ha pronunciat un breu discurs en el qual ha posat en valor el valencià com a vehicle de transmissió de cultura i coneixement. "He recuperat per als meus fills i néts la llengua dels meus pares. La vaig descobrir tard, però la vaig descobrir per sempre".

Rosa Serrano és escriptora i editora. Va dirigir Tàndem Edicions, va ser membre de Consell Valencià de Cultura i és autora de nombroses novel·les, llibres de poesia i l'adaptació per a lectors infantils de les 36 Rondalles Valencianes d'Enric Valor. Al costat de Serrano han sigut reconeguts el poeta Francisco Brines; Laura Pastor, única dona de 'els 10 d'Alaquàs' detinguts en 1975 quan tractaven de crear el Consell Democràtic del País Valencià, recentment morta, i el dissenyador Francis Montesinos.

La Generalitat reconeix a les forces civils i militars que van actuar en la DANA i a títol pòstum Camilo Sesto, Carme Miquel i Llorenç Giménez.