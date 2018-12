Ximo Puig afirma que la recentralització "pot ser tan inconstitucional com l'independentisme"

Després de mantindre una trobada dimarts a la Moncloa amb el president del Govern, Pedro Sánchez, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha parlat del seu contingut en una entrevista en la televisió autonòmica À Punt, així com també ha fet balanç de la legislatura. Entre els temes fonamentals han destacat Catalunya, el model territorial, l'auge de l'extrema dreta i la política i l'economia valencianes.

La combinació del conflicte independentista a Catalunya amb un gir més conservador de la dreta ha fet que Ximo Puig -partidari d'un Estat federal- advertisca que la recentralització de les competències autonòmiques seria "una involució" i que "pot ser tan inconsitucional com l'independentisme". D'aquesta forma rebutjava les propostes de l'extrema dreta de Vox que aposta per abolir les autonomies i per la recentralització de matèries com l'educació, en una línia que també defensen PP i Ciutadans.

Respecte a la situació a Catalunya, Ximo Puig ha explicat que aquest dimarts li va traslladar al president Pedro Sánchez el seu suport a continuar el diàleg i la distensió. Aposta així per "refer la relació de Catalunya amb la resta d'Espanya". "No ens podem deixar portar pel fetge i les emocions", assegurava per a afegir que "la recepta de confrontació de la dreta ha fet créixer l'independentisme" i que no li agradaria que s'aprovara una nova aplicació de l'article 155 perquè "no ha sigut cap solució" i "només porta a la polarització".

Sobre l'aposta per la mà dura d'altres companys socialistes presidents de comunitats autònomes com JavierLambán des d'Aragó o Emiliano García-Page des de Castella-la Manxa, proposant il·legalitzar els partits independentistes, Ximo Puig ha mostrat la seua oposició frontal. "Qui il·legalitza en un estat democràtic a un partit són els tribunals, no el govern", ha indicat. Ha afegit també que "dins de la Constitució caben totes les ideologies però s'han de respectar les regles del joc. No es pot dir que per no fer un referèndum no s'és democràtic, però un té total dret a ser independentista".

D'altra banda, també assenyalava Puig a l'expresident José María Aznar com a "líder de la triple aliança que està fent créixer l'independentisme", en referència a la convergència de PP, Ciutadans i Vox en un discurs polític que ja està cristal·litzant en negociacions a Andalusia. Ha advertit que s'està vivint un enfrontament "identitari", mentre que "en la Comunitat Valenciana s'han fet polítiques socials i s'ha revertit la política del PP".

Situació valenciana

Ximo Puig ha afirmat que en l'entrevista mantinguda amb Pedro Sánchez es va parlar dels Pressupostos Generals del 2019 en els quals afirma que es manté la proposta de territorialització del 10% de les inversions. També ha assegurat que Sánchez li va confirmar que presentarà els pressupostos i ha demanat "coherència" als partits que van portar el president a la Moncloa perquè possibiliten la seua política amb uns nous pressupostos.

El president valencià també ha comentat l'anunci de l'increment del 2,5% en els salaris dels funcionaris de l'Estat a partir de gener i ha avançat que la Generalitat farà el mateix augment per als treballadors de l'Administració valenciana.

Sobre els pressupostos valencians ha desacreditat les crítiques del PP afirmant que "han volgut generar un clima de por durant tota la legislatura que no s'ha confirmat". Per a corroborar-ho Puig ha assegurat que no ha caigut en cap indicador econòmic mentre que s'ha continuat generant ocupació.

Economia

Pel que fa a qüestions econòmiques més concretes el president ha comentat el polèmic projecte d'Intu Mediterrani a Paterna, la situació de la factoria de Ford i els problemes dels productors citrícoles. Sobre el projecte de macrocentre comercial a Paterna, Puig afirma que qualsevol empresa pot presentar un projecte i que aquest s'estudia i s'aprova o no segons la normativa vigent. En aquest àmbit Puig assegura que la inversió estrangera ha crescut en aquesta legislatura més que en la resta de comunitats autònomes.

En relació amb la Ford, ha recordat que hi ha hagut la major "col·laboració i diàleg" amb l'automobilística, i que s'ha donat una seguretat que ha possibilitat que la planta d'Almussafes siga "la millor planta d'Europa", per la qual cosa confia que "les retallades siguen menors". De totes maneres, ha donat tot el seu suport als treballadors així com a tot el pol d'empreses i d'ocupacions que arrossega Ford en la Comunitat Valenciana.

Finalment ha valorat les protestes dels productors citrícoles explicant que s'ha entrevistat amb el ministre d'Agricultura perquè "s'ajude el més possible" als agricultors. Els citricultors valencians "han de ser competitius", ha apuntat.

Eleccions

Sobre la convocatòria d'eleccions generals, ha afirmat que el parlamentarisme d'Espanya "s'ha europeïtzat", tant en referència a la fi de les grans majories de partit com a la irrupció de la ultradreta. Per això no ha vist convenient un avançament electoral perquè "el mapa no canviaria molt" i si que creu més "en el diàleg de partits". Ha posat una altra vegada com a exemple a la Comunitat Valenciana.

Respecte a unes eleccions valencianes avançades, ha manifestat: "Els valencians més prompte que tard hem de tindre un calendari electoral propi per a tindre un debat propi, però ara cal fer prevaldre l'estabilitat".