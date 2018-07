Ximo Puig fa balanç del Botànic: "El projecte de progrés no acaba en quatre anys"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha estrenat la nit d'aquest dimecres en la televisió pública valenciana, À Punt, per a fer balanç dels tres anys del Govern del Botànic. Puig considera que en tres anys l'Executiu autonòmic s'ha esforçat a alçar la hipoteca reputacional després de 20 anys de mandat del PP i que s'han realitzat grans avanços socials, especialment en l'àmbit sanitari i de gestió de les prestacions.

El balanç "és positiu sense triomfalismes. Tots els indicadors econòmics i socials estan millor que abans", ha dit el president, que considera que hi haurà prop de 10 punts menys d'atur al final de legislatura. Puig ha posat en valor la reducció de la pobresa, el sistema de dependència, les ajudes d'educació, la reversió dels hospitals privatitzats, "tot malgrat l'infrafinançament".

Sobre aquesta qüestió, ha recalcat que l'agenda i les exigències valencianes segueixen sent les mateixes "per lleialtat" a la població i, malgrat que encara no té una cita tancada amb el president del Govern, Pedro Sánchez, sí traslladarà immediatament al ministre de Foment i a la d'Administracions Públiques l'agenda de prioritats. Entre elles, com a fórmula transitòria, el cap del Consell valora, per a esmorteir els danys del sistema de finançament, que des de l'Estat es mutualitze el FLA (Fons de Liquiditat Autonòmic); és a dir, que siga un mecanisme de finançament ordinari, no un crèdit que augmenta el deute autonòmic. "Hem sigut invisibles molt de temps, estàvem fora, com el Llevant feliç. I no ho érem”, ha criticat Puig.

Les dificultats -les esperades i les inesperades- han retardat el compliment de part de l'acord del Botànic, que per al president contínua sent la prioritat per al quart restant de la legislatura. A més, sobre el canvi polític, ha recalcat que "el Pacte del Botànic ha sigut la clau per a obrir un nou temps. El projecte de progrés de la Comunitat Valenciana no acaba en quatre anys".

Les investigacions sobre el PSPV han centrat el primer terç de l'entrevista, a les quals el presdient ha llevat ferro. Sobre el cas de Crespo-Gomar, ha comentat que en la interlocutòria la jutgessa no veu una trama organitzada, mentre que en l'Operació Alqueria, que investiga contractes a dit en Divalterra, ha dit que s'assumiran responsabilitats quan se sàpia el problema. "Quan s'alce el secret de sumari es prendran unes altres decisions", ha respost preguntat per Jorge Rodríguez, de qui ha valorat que "s'ha apartat d'on ha succeït el problema". Respecte al tancament de Divalterra -antiga Imelsa- ha considerat que ha de decidir-ho la Diputació, tenint en compte els serveis i els treballadors.