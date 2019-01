Ximo Puig insta a no donar "ni un pas arrere" enfront del "terrorisme masclista"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha considerat "intolerable" la cultura masclista que al seu judici està darrere de les últimes agressions sexuals en la comunitat autònoma i ha instat a no donar "ni un pas arrere" enfront del "terrorisme masclista".

Puig s'ha expressat així després de preguntes dels periodistes sobre l'agressió sexual col·lectiva per la qual han sigut detinguts quatre homes a Callosa d'en Sarrià (Alacant) i després de la violació d'una xica de 17 anys a Borriana (Castelló) la passada Nit de cap d'any.



"El terrorisme masclista té moltes mirades i és evident que aquestes agressions que hi ha hagut aquests dies en la Comunitat Valenciana donen encara més fortalesa a la necessitat de combatre la ideologia que s'intenta situar en alguns àmbits i vol diluir el que significa el combat contra la violència de gènere", ha assenyalat.



Per a Puig, "és evident que hi ha un combat ideològic". "Darrere d'aquestes agressions masclistes el que hi ha és una cultura que encara pensa que l'home té dret sobre la dona i això és intolerable", ha dit.



Per això ha cridat a combatre el masclisme, així com "el caldo de cultiu que facilita que alguns homes encara tinguen una actitud que només pot qualificar-se de terrorista".



Puig ha advocat per "véncer junts al terrorisme masclista" com es va véncer al terrorisme etarra", però, per a això, ha advertit que "no es pot deixar cap porta oberta als que diuen que afecta tant a homes com a dones".



El president autonòmic ha mostrat el seu suport a víctimes, familiars i amics d'aquestes, i ha condemnat "absolutament els culpables".



"Els culpables són els violadors, els assassins, però la societat fracassa també quan es produeixen aquestes situacions, i per això no es pot obrir un debat irresponsable sobre la violència de gènere", ha afegit.



Segons Puig, la violència masclista és "el primer problema real" que tenen Espanya i la Comunitat Valenciana.