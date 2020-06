Ximo Puig anuncia una "normalitat millorada" i amplia els aforaments al 75% en la fase 3 de l'alerta per la pandèmia

Ampliar els aforaments previstos en actes públics, comerços, mercats, centres comercials, fires, restaurants, hotels, biblioteques, cinemes, museus, piscines, zoològics, aquaris i altres espais al 75%; permetre reunions de grups més nombrosos, obrir la mobilitat en tot el territori i eliminar les franges horàries són les principals mesures adoptades pel Govern valencià per al pas a la fase 3 aquest dilluns.



El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en una declaració institucional en la qual ha explicat aquest dissabte el decret que regularà la desescalada a partir del moment en què aquesta institució "recupera totes les seues competències", ha anunciat que la fase 3 anirà per als valencians més enllà de "la normativa marc del Ministeri de Sanitat".

42.000 vides salvades

Puig que ha agraït a la societat valenciana el seu sacrifici durant els mesos de confinament, amb el qual ha assegurat que "s'han salvat 42.000 vides", i ha destacat el fet que la lluita contra la COVID-19 s'ha desenvolupat en la Comunitat Valenciana "sense crits, sense enfrontaments, sense crispació". Ha afegit que es tracta ara de caminar, no cap a una "nova normalitat" sinó cap a "una normalitat millorada" que permeta una recuperació de l'economia.

A més de la llibertat de moviments en tot el territori valencià, el decret de la fase 3 preveu aforaments del 75% en la majoria dels espais educatius, comercials, hotelers, d'oci i esportius, estableix la distància mínima a respectar en 1,5 metres i permet grups més grans, tant en espais tancats com a l'aire lliure.

Puig ha insistit en la necessitat de mantindre la responsabilitat, perquè l'amenaça del coronavirus encara és present, i ha apel·lat a "la prudència i l'esperança".

Noves condicions de la fase 3

Àmbit social i educatiu:

• Noces: al 75% de l'aforament de l'espai.

• Vetles: amb 25 persones màxim

• Comitives d'enterrament: fins a 50 persones.

• Cerimònies religioses: fins al 75% de l'aforament del lloc de culte.

• En l'educació infantil, es permet la reobertura, a partir del 19 de juny, de les escoles infantils de titularitat municipal i privades de 0 a 3 anys.

• En Primària, Secundària i Batxillerat s'inclou l'obligació d'oferir tutories presencials en les famílies. També s'introdueix la realització d'activitats presencials, en grups reduïts, per a l'alumnat que es presente a les proves d'accés a la Universitat.

• En l'àmbit universitari, es reprén l'activitat presencial de les pràctiques externes en les condicions que estableix el decret. Per exemple: no s'autoritzaran pràctiques formatives en empreses immerses en un ERTO o un *ERO.



Àmbit econòmic:

• L'ocupació interior dels comerços de la Comunitat Valenciana podrà augmentar, a partir del dilluns, al 75% del seu aforament.

• En els mercats ambulants, es podran instal·lar fins al 75% dels llocs.

• En els centres comercials es permetrà ocupar fins al 75% de l'aforament a cada local comercial. Es poden fer rebaixes, però evitant aglomeracions a la porta.

• En les fires comercials celebrades dins d'institucions firals, es podrà arribar al 75% d'aforament de cada pavelló o estand.

• Torna la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències amb un màxim de 100 persones.



Àmbit hostaler:

• Dins dels bars, cafeteries i restaurants, es permet fins al 75% del seu aforament i torna a estar autoritzat consumir a la barra, amb la distància de seguretat d'un metre i mig. I a les terrasses, el 100% de les taules autoritzades, amb 2 metres de distància entre taules i sense que cap taula supere les 20 persones.

• També es permet la reobertura al públic de discoteques i bars d'oci nocturn. Però amb més restriccions: en un terç del seu aforament (com a marca el ministeri) i sense poder ballar. És un punt d'especial risc en aquest procés de desescalada.

• Quant als hotels i altres allotjaments turístics, es reobrin les zones comunes al 75% i l'ocupació general s'eleva al 75% de la seua capacitat legal.

•La reobertura de locals de joc i apostes queda limitada --com proposa el Ministeri de Sanitat--, al 50% de la seua capacitat legal.



Àmbits cultural, d'oci i esportiu:

• Les biblioteques, en aquest temps d'estudi per a exàmens, permeten les activitats culturals i d'estudi en sala fins al 75% del seu aforament. Si no es pot mantindre la distància de seguretat, amb màscara.

• Les visites a museus, sales d'exposicions i monuments s'amplien fins al 75% de la seua capacitat, amb grups de 20 persones màxim.

• L'activitat de cinemes, teatres, auditoris, circs i espais similars passa a tindre autoritzada una ocupació del 75% del seu aforament, i amb un màxim de 800 persones quan siguen espectacles a l'aire lliure.

• En el cas de les activitats de les places de bous i altres recintes taurins, el límit d'ocupació serà del 50%, com estableix el Govern d'Espanya.

• Es reobrin els parcs recreatius infantils.

• Es permeten les escoles d'estiu amb limitacions: al 75% de la capacitat habitual de l'activitat, amb un màxim de 250 participants a l'aire lliure o de 100 en espais tancats, i sempre en grups de 15 persones màxim.

• Les piscines d'ús recreatiu poden obrir amb un aforament permés fins al 75% de la seua capacitat. També podran obrir, en les mateixes circumstàncies, les piscines comunitàries d'edificis o urbanitzacions, així com les piscines d'hotels i allotjaments turístics. No es podran utilitzar les fonts d'aigua del recinte, i farà falta una neteja i desinfecció a fons en vestuaris, banys, gandules i altres elements.

• Els zoològics, aquaris, embarcacions turístiques, centres recreatius i les atraccions de fira poden acollir usuaris fins al 75% del seu aforament.

• Es poden fer guies turístiques amb grups de 20 persones.

• Les activitats esportives de naturalesa a l'aire lliure, com a senderisme, ciclisme, muntanyisme o escalada, es podran practicar lliurement dins del territori de la Comunitat Valenciana en grups de fins a 50 persones.

• En instal·lacions esportives i centres esportius tancats, l'aforament màxim serà d'un usuari per cada 4 metres quadrats.

• També es permeten les competicions federades de modalitats esportives individuals sense contacte físic, i de modalitats esportives per parella.

• Les piscines esportives obriran amb una capacitat d'un usuari per cada 4 metres quadrats de superfície de làmina d'aigua.