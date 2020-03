Ximo Puig apel·la a la "unitat" amb el Govern i adverteix que "no és moment per a debats sobre l'estructura territorial"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha apel·lat a la "unitat" de totes les administracions en la reunió per videoconferència amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i tots els presidents autonòmics. "No és el moment d'obrir un debat sobre l'estructura territorial", ha explicat Puig en la roda de premsa posterior a la trobada en referència a les crítiques de Catalunya i País Basc, que han demanat més comunicació entre Moncloa i els diferents Governs autonòmics.



"L'estat d'alarma està contemplat en la Constitució i s'ha considerat el millor instrument per a combatre aquesta crisi sanitària. El virus no entén de competències ni de fronteres. Estem a una guerra contra la pandèmia i hem de lliurar-la units", ha argumentat Puig a preguntes dels periodistes.



"La Generalitat no s'ha esfumat. Som ací per a garantir la unitat d'acció. Col·laborarem amb el Govern en matèria sanitària", ha sostingut. Puig ha garantit que no es preveu "cap trasllat de personal sanitari de la Comunitat Valenciana a cap altra autonomia".



El president de la Generalitat ha assegurat que ha traslladat a Sánchez la necessitat que la Unió Europea execute un Pla Marshall d'inversió pública per a pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària i el confinament de milions d'europeus. "El model social europeu es juga el seu futur. No pot ser la mateixa resposta que en la gran recessió del 2008. S'exigeix una resposta més poderosa, que cobrisca les necessitats reals de les persones. S'han d'augmentar les mesures pal·liatives i han d'anar encaminades a ajudar al fet que els treballadors, els autònoms i les empreses se senten secundats", ha afegit.



Puig ha dit que ha traslladat al Govern i a la conferència "la preocupació per les implicacions de caràcter psicològic de romandre confinats unes setmanes". "Aquestes restriccions poden generar ansietat i per a això ha d'haver-hi cobertura psicològica important. Tots som vulnerables, però hi ha persones que ho són molt més i s'hi ha d'incidir", ha argumentat.



Per al president de la Generalitat, el clima ha sigut de serenitat i "d'enorme responsabilitat". "Hi ha hagut posicions diferents, però que s'haja reunit la conferència amb la presència de totes les autonomies és símptoma que hi ha una voluntat comuna de treballar junts", ha asseverat.



"Valore positivament com respon la població de la Comunitat Valenciana i que alguns comportaments incívics siguen minoritaris. Cride al fet que el consum siga responsable perquè no procedeix fer aquestes operacions d'apilament", ha proposat.



Puig ha dit que a partir d'aquest dilluns hi haurà més vigilància en supermercats per les aglomeracions que hi ha hagut en l'última setmana, però que "serà decisió del Ministeri de l'Interior qualsevol actuació".