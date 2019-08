Les dones que hi acudeixen per tractar-se d’addiccions pugen un 11% en quatre anys, sobretot per cocaïna i tabac

L’accés als tractaments per a deixar les addiccions és una de les qüestions en què es dona la bretxa de gènere.

Segons la Conselleria de Sanitat, però, en els últims quatre anys s’hi ha reduït lleugerament, ja que hi ha hagut un repunt de dones que han sol·licitat els serveis d’alguna de les 28 unitats de conductes addictives (UCA) que hi ha repartides a la Comunitat Valenciana. Malgrat tot, els pacients masculins continuen sent molt més

nombrosos.

Segons les dades facilitades pel departament que dirigeix la consellera Ana Barceló, l’any 2014, de les 12.449 notificacions d’admissió a tractament per addiccions, 2.986 van ser de dones (el 24% del total dels pacients), mentre que el 2018 la xifra va augmentar un 11% fins a les 3.331 admissions (25,7% del total).

Des de Sanitat han explicat que "actualment el fet de ser dona és un factor limitant per a accedir i romandre en aquest tipus de tractaments a causa de diferents circumstàncies socials, com són la falta de suport familiar, l’abandonament de les responsabilitats domèstiques que se li atribueixen o la por de fer pública l’addicció i que supose la retirada de la custòdia dels fills".

Per aquest motiu, "la Conselleria intenta superar aquestes circumstàncies adverses amb diverses mesures".

Quant a la distribució de la demanda de tractament, es manté estable des del 2014 amb el tabac i l’alcohol com a substàncies que generen més demanda de tractament entre el sexe femení, que es concentra respectivament en el 31% i el 30,5% de les notificacions registrades l’any 2018, seguit de la cocaïna (15%) i el cànnabis (12%).

En el mateix període de temps (2014-2019) el nombre de dones que han iniciat tractament per tabac, benzodiazepines i cocaïna ha augmentat aproximadament un 20%.

Segons Sanitat, des del 2014, les dones només superen els homes quant a demanda assistencial per problemes relacionats amb benzodiazepines o tabac. En la comparativa entre sexes i per a aquestes dues substàncies, les dones sempre se situen, en termes absoluts, per damunt dels homes, mentre que per a la resta de problemes (alcohol, cocaïna, heroïna, cànnabis, ludopatia, noves tecnologies), el nombre d’admissions d’homes sempre és superior.

Les mateixes fonts han explicat que, segones les dades, no hi ha hagut un augment significatiu en el total d’admissions a tractament: "L’indicador es manté estable amb unes 12.000 admissions anuals, amb un increment de 512 demandes més des del 2014".

A més, han comentat que "el que sí que es va apreciar el 2018 va ser la consolidació d’una tendència d’anys anteriors en què l’alcohol, seguit de la cocaïna, el tabac i el cànnabis són, en aquest ordre, les substancia que generen més demanda de tractament per a qualsevol dels sexes".

Estudi sobre bretxa de gènere

La Conselleria de Sanitat du a terme actualment el primer estudi que aprofundeix en la bretxa de gènere pel que fa a l’accés a tractaments de drogodependents, amb la finalitat d’elaborar les respostes institucionals necessàries per a assegurar que les dones hi accedisquen en igualtat de condicions.

L’objectiu principal d’aquest estudi és aprofundir en les particularitats de l’abús de drogues en les dones que busquen el tractament d’una addicció en els centres ambulatoris especialitzats en drogodependències.

Aquesta investigació reforça el compromís de la Conselleria amb la igualtat de gènere, que, en l’àmbit de les drogodependències, va començar elaborant la 'I Guia d’intervenció davant la violència de gènere en dones amb addiccions' i un protocol d’actuació per a dones amb addiccions i víctimes de violència masclista.

Sanitat va incrementar l’any 2017 el nombre de recursos residencials per a dones; en concret, dos habitatges i una nova comunitat terapèutica.