Amazon diu que les acusacions de l'empresari que es va querellar en l'Audiència Nacional per estafa són "completament falses"

La multinacional Amazon donarà la batalla en l'Audiència Nacional si la querella que va presentar un empresari valencià contra el gegant de la distribució és admesa a tràmit. Un portaveu de l'empresa de Jeff Bezos sosté que les acusacions "són completament falses".

La querella, tal com va publicar aquest diari, acusa la multinacional d'haver-se apropiat de les vendes de l'empresa valenciana Quickshop SL i d'haver-li impedit accedir a l'historial de vendes.

"Aquesta persona va ser bloquejada en les botigues d'Amazon el 4 de setembre, després de descobrir que havia posat en marxa una operació fraudulenta", afirma un portaveu de la multinacional. "De fet, la quantitat de diners que reclama és superior a la que van generar les seues vendes en les botigues de Amazon", sosté la mateixa font, que afegeix: "En realitat, no se li deu res".

Amazon no ha rebut cap notificació sobre la querella (encara no ha sigut admesa a tràmit en l'Audiència Nacional) però el portaveu assegura que: "en el seu moment, esperem defensar el cas en els tribunals".

El gegant del comerç online nega la major i argüeix que "l'èxit d'Amazon està lligat directament a l'èxit dels venedors". "Els venedors complauen els nostres clients diàriament amb la seua àmplia selecció, lliurament fàcil i excel·lents preus; avui dia ja representen el 58% de les unitats que es venen en la nostra botiga i creixen a un ritme quasi dues vegades més ràpid que les vendes d'Amazon", assegura el portaveu.

"Invertim milers de milions de dòlars cada any per a ajudar els venedors a tindre èxit en les botigues d'Amazon i a combatre el frau i l'abús, tot protegint tant clients com venedors per igual", conclou.