Pànic en el PP perquè els acusats i testimonis del cas Blasco declararan en el judici en plena campanya electoral

La campanya electoral de les eleccions autonòmiques, municipals i europees que se celebraran el 26 de maig de 2019 -si Ximo Puig no proposa un avançament- coincideix plenament amb les declaracions dels acusats i els testimonis en el judici de les peces 2 i 3 del cas Blasco, segons el calendari provisional que ja ha fet públic el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) valencià. Aquesta coincidència preocupa en gran manera al PP, ja que és un dels escàndols de corrupció més importants i de repercussió social dels governs de Francisco Camps, degut al fet que es tracta del saqueig de les ajudes de la Generalitat Valencià a la cooperació al desenvolupament. La campanya electoral començarà oficialment el dia 10 de maig. Des del dia 2 fins al dia 14 d'aqueix mes, segons les previsions, seran interrogats els acusats, inclosos l'exconseller Rafael Blasco i els exalts càrrecs del PP Josep María Felip i Alexandre Catalá, pel desviament d'uns 6 milions d'euros de fons públics a la cooperació a la compra d'immobles i d'un iot. En aqueixes declaracions es tornaran a reproduir com en instrucció els enregistraments de la policia en els quals es feia referència al món de la cooperació com "los negratas". Aquesta vegada per a tota l'opinió pública.

Els testimonis desfilaran des del dia 16 al 31 de maig. Entre ells hi ha funcionaris, policies i persones que van viure en les seues carns el saqueig sistemàtic dels fons per a lluitar contra la sida a Àfrica o per a la construcció d'hivernacles a Llatinoamèrica. Els testimoniatges poden ser demolidors per a la ja malparada imatge de Francisco Camps.

En el PP estan molt preocupats per aquesta situació ja que pot "distorsionar" la seua campanya electoral. I això que a Blasco no ho consideren un dels seus i entenen que el mateix expresident Alberto Fabra el va expulsar del Grup Parlamentari Popular. Encara així, són conscients que la reproducció dels enregistraments i alguns interrogatoris poden tornar a posar en l'agenda mediàtica la corrupció en els Governs de Camps, dels quals va formar part la candidata i actual presidenta del PP valencià, Isabel Bonig.



Els dos partits que poden arreplegar aqueix rèdit electoral són PSPV i Compromís, denunciants d'aquest cas. En concret, les diputades Clara Tirat i Mireia Mollà, que veuran el seu treball de denúncia jutjat en els tribunals. A ambdues els enxamparà també en plena campanya electoral.



El judici començarà amb les qüestions prèvies el 15 i 16 d'abril i finalitzarà el 19 de juliol del 2019 amb les conclusions. Nou anys després que saltara l'escàndol.