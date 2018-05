Tres imputats per una adjudicació del Govern de Zapatero a l'empresa que muntava les campanyes del PSPV-PSOE

La causa penal pels contractes del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero amb Crespo Gomar, l’agència de publicitat que va muntar totes les campanyes del PSPV-PSOE entre el 2001 i el 2008, avança. El Jutjat d’Instrucció núm. 24 de Madrid ha incoat diligències prèvies en la causa remesa pel Jutjat d’Instrucció núm. 21 de València relativa al concurs de publicitat del Pla d’Habitatge 2009-2010, per import de 126.208 euros, pels presumptes delictes de prevaricació i/o malversació.

En el marc d’aquesta investigació, segons han explicat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el jutjat ha cridat a declarar en qualitat d’investigats, dijous que ve 11 de maig, a partir de les 10:00 hores, Rosario G. V. i Sandra S. F, respectivament presidenta i secretària de la mesa de contractació, i José María A. G., l’interventor que presumiblement va autoritzar el pagament i que formava part com a vocal de la mesa de contractació.

Una vegada descartat el presumpte delicte electoral pel Jutjat d’Instrucció núm. 21 de València perquè està prescrit i en què també hi hauria indicis sobre el Bloc i els seus treballs amb Crespo Gomar en la campanya per a les municipals del 2007, un jutjat de Gandia, un altre de Benidorm i dos de Madrid indaguen en presumptes delictes de malversació i prevaricació per diverses adjudicacions públiques.

Com ha anat contant eldiario.es, tant el PSPV com el Bloc han dut a terme sengles investigacions internes que han conclòs que no hi hagué finançament il·legal, però sí que han reconegut la pèrdua de les factures clau o una gestió deficient en la comptabilitat. El que va ser director de campanya del Bloc el 2007, Lluís Miquel Campos, s’ha apartat fins que declare davant del Senat en la comissió d’investigació per al finançament de partits impulsada només pel PP.

Crespo Gomar va ser l’empresa de publicitat de capçalera del PSPV d’Ignasi Pla i sobre ella pesen les sospites que podria haver estat una empresa instrumental per a incrementar i poder gastar més recursos electorals dels permesos per llei. Aquesta màxima no es podrà indagar perquè està prescrit el delicte electoral, encara que en el cas de Benidorm, hi ha correus electrònics més que comprometedors sobre membres del PSPV local i del govern municipal del socialista Agustín Navarro.

Això sí, l’empresa de Gandia Crespo Gomar haurà d’aclarir en quatre jutjats algunes de les adjudicacions que li van fer els governs socialistes de Gandia, Benidorm i el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero.