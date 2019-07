L'Advocacia de la Generalitat Valenciana conclou que Puig no havia d'abstindre's en el decret que va permetre la quitació al mitjà de què és accionista

L'Advocacia de la Generalitat conclou que el president de la Generalitat no s'havia d'abstindre el 15 de març de 2019 en l'aprovació del reglament de l'Institut Valencià de Finances (IVF) que va permetre fer la quitació de 1,3 milions d'euros a Editorial Premsa Ibèrica en la compra del Grup Zeta. La vicepresidenta Mónica Oltra ha revelat aquest divendres que després del passat ple del Consell i per les informacions aparegudes en diferents mitjans, inclòs eldiario.es, van encarregar l'informe als serveis jurídics per a conéixer si hi ha algun conflicte d'interessos respecte a l'aprovació del decret.

Oltra ha defensat també que el president Puig compareixerà quan li ho demanen les Corts Valencianes. "El president de la Generalitat ha dit per activa i per passiva que compareixerà en les Corts, però són les Corts les que fixen el calendari. Quan fixen el calendari anirà. Els governants han de donar explicacions. El mecanisme està en marxa", ha dit.

La vicepresidenta i portaveu ha repetit els arguments que va donar la setmana passada per a defensar que el decret no es va fer "ad hoc" per afavorir un grup mediàtic. "El decret esmentat és una disposició de caràcter general i no és un acord d'aprovació d'una determinada mesura", ha argumentat.



Sobre les informacions a propòsit de les accions de Puig que continuen apareixent en mitjans de comunicació i que han portat l'oposició a presentar diferents mesures, Oltra ha dit que espera que el tema de les accions, que són patrimoni personal del president, no acabe desgastant el Consell o el president: "Espere que no afecte".



[Manuel] Illueca va ser molt "responsable" d'eixir a comparéixer davant els mitjans i demanar una compareixença en les Corts, ha dit sobre el director general de l'IVF, que sí que ha demanat personalment acudir al Parlament valencià. "És una cosa normal en una democràcia avançada i és el que havia d'haver passat sempre. Des del primer 'amiguet de l'ànima'", ha explicat.