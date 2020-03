Crisi venç crisi: després de les protestes, l’agricultura es revela com un sector estratègic per a les emergències

De les protestes pels preus baixos i la difícil viabilitat de les seues explotacions a la plena producció. El sector primari, que fa només uns quants dies expressava el seu malestar als carrers per la crisi dels preus, serà el menys afectat econòmicament per la crisi del coronavirus. L’agricultura i la ramaderia es mostren com un sector estratègic que no es paralitza durant una emergència en què el cost econòmic i d’ocupació es preveu molt gran.

En un moment en què la ciutadania ha tingut una certa reacció de pànic fent acaparament de queviures al rebost i tancant-se a casa per recomanació de les autoritats governamentals i sanitàries, els llauradors no entenen en teletreball i trepitgen la terra per treballar i proveir la gent. Així doncs, malgrat un “trencament de l’estoc puntual als supermercats”, la cadena alimentària no s’ha trencat i el sector es manté a ple rendiment.

Però, a més, en un moment de crisi internacional i de tancament de fronteres, aeroports i ports, té més importància encara el producte de proximitat, el producte originat prop del consumidor. Davant d’aquesta situació, els col·lectius d’agricultors i ramaders han destacat el paper dels seus associats en aquesta crisi sanitària.

El secretari general de la Unió de Llauradors, Carles Peris, assenyalava que “sense agricultors i ramaders no hi ha aliments; som la primera baula que mou la cadena agroalimentària i més necessaris que mai davant d’aquesta mena de crisi, i treballem com sempre per continuar complint l’objectiu de subministrar aquests aliments als ciutadans”.

D’altra banda, el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, destaca el “compromís i la responsabilitat” del sector “a l’hora de continuar subministrant aliments amb les màximes garanties en matèria de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient”. A més, el dirigent agrari destaca que “ara és que es veu clarament com és d’important tindre una autosuficiència alimentària per a afrontar crisis impredictibles com l’actual en què es poden tancar fronteres i tallar subministraments de tota mena des de l’exterior”.

Protecció del treball

Sobre la importància del producte agrícola i ramader, la normativa de l’estat d’alarma destaca les possibles mesures per a garantir el proveïment alimentari. Així doncs, les autoritats han d’adoptar les mesures necessàries per a garantir “quan calga, l’establiment de corredors sanitaris per a permetre l’entrada i l’eixida de persones, de matèries primeres i de productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en què es produïsquen aliments, incloses les granges, les llotges, les fàbriques de pinsos per a l’alimentació animal i els escorxadors”.

El president d’AVA ha volgut aprofitar també el moment per a posar en relleu com és d’imprescindible l’agricultura per al dia a dia. Aguado demana una conscienciació tant als ciutadans com a les administracions del fet que “defensar un preu just en el camp constitueix una mesura prioritària, perquè tindre assegurada l’alimentació és la millor garantia de la supervivència com a societat”.