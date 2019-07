El canvi de prioritats del pacte a València: un repartiment de càrrecs amb el programa pendent

"Primer el què (el programa), després el com (organigrama) i finalment el qui (repartiment de competències)". Aquesta va ser la fórmula més repetida pels principals responsables tant de Compromís com del PSPV quan es van iniciar les negociacions de tots dos partits per a tractar de reeditar un pacte d'esquerres a l'Ajuntament de València.

Totes dues formacions pretenien transmetre a la ciutadania la imatge que s'anteposava així la posada en comú d'unes línies programàtiques per a millorar la vida dels veïns i veïnes al repartiment de butaques.

No obstant això, finalment l'ordre dels factors no ha sigut exactament així. Des del primer moment va haver-hi frecs i tensions que res tenien a veure amb un programa de govern.

Els més sonats van ser els causats per l'intent d'instaurar la figura dels coordinadors gerencials d'àrees, rebutjat des del primer moment pel PSPV, així com l'exigència dels socialistes de crear la figura de la vicealcaldia, un càrrec que dóna major visibilitat que la tinença d'alcaldia i les competències de la qual no estan reglades actualment que també va ser rebutjat inicialment pel propi alcalde Joan Ribó.

Les negociacions van quedar suspeses entre acusacions mútues de falta de lleialtat i de confiança i es van reprendre en secret, a contrarellotge per la proximitat del ple d'organització que se celebra aquest dimecres i fora dels focus mediàtics, com va advertir eldiario.es.

Finalment, divendres passat 12 de juliol es va anunciar el pacte de govern amb el repartiment de competències i amb la creació de dues vicealcaldies, una per a la socialista Sandra Gómez i una altra per a Sergi Campillo, de Compromís.

Però ni rastre de l'acord programàtic per a millorar la vida dels ciutadans i ciutadans que, pel que sembla, s'està acabant de tancar i es podria presentar en els pròxims dies.

En aquest sentit, les principals línies d'acció giraran entorn del canvi climàtic, la cultura, la igualtat, la innovació per a transformar el model productiu i generar ocupació i les millores en els barris. Tot això, després del repartiment de butaques.