Com els gossos ajuden els xiquets a millorar l’habilitat lectora

Els xiquets i xiquetes que pateixen algun retard en l’aprenentatge lector o que no acaben d’estar motivats a l’hora d’agafar un llibre tenen a l’abast amb un aliat, el gos. L’associació Humanymal desenvolupa en els últims anys el programa READ (les sigles del qual en anglés són Reading Education Assistance Dogs) en diferents centres i biblioteques de la província d’Alacant.

El municipi de Santa Pola ha estat l’últim que l’ha aplicat. En una roda de premsa oferida aquest dimecres, l’alcaldessa de Santa Pola Yolanda Seva, amb els edils d’Educació Dolores Tomás i Acció Social Lorenzo A. Cervera, han presentat la iniciativa que coordina a la província d’Alacant la terapeuta Natalia Pérez.

La metodologia consisteix en el fet que els xiquets lligen als gossos entrenats especialment per a fer d’acompanyants. La presència del ca, assegura Pérez, permet crear un ambient ideal perquè l’humà se senta còmode, relaxat i entretingut per a desplegar la seua habilitat lectora.

Pérez ha explicat a aquest mitjà que al CEIP Vicenta Rus fa un mes i mig que s’aplica i el centre de dia municipal per a menors Pablo Iglesias el desenvolupa des de fa dues setmanes. En total, 12 alumnes entre 6 i 11 anys es beneficien d’aquesta teràpia innovadora que es va iniciar als Estats Units el 1999 i que actualment té amb 5.000 equips operant en diferents països del món.

L’equip d’Alacant té tres gossos inscrits –que responen als noms d’Otto, Choco i Julieta– que han estat entrenats específicament per a la comesa. “És per això que tenen un nivell de comportament i ensinistrament molt alt i que sobretot són afectius i pacients a l’hora de col·laborar amb els xiquets fent d’escoltadors”, assegura la directora del programa. Tots els gossos van acompanyats d’un professional de l’àmbit educatiu en tot moment.

Explica Natalia Pérez que el treball no sols comprén “objectius terapèutics, que aconsegueixen que la millora vaja més enllà de les destreses lectores, motivació cap a la lectura, increment de la fluïdesa i ritme lector”, sinó que s’estén a altres esferes de la vida diària del xiquet, com l’autoestima, l’autocontrol, les habilitats socials o, fins i tot, la integració grupal.

“La millor cosa és quan aconseguim que aquests xiquets i xiquetes lligen als seus propis gossos a casa”, assegura aquesta terapeuta. “Perquè llegint al gos continuem fomentant l’hàbit de llegir per plaer i no sols com una única manera d’obtenir resultats acadèmics”.

Altres municipis com Alacant o Sant Vicent ja estan utilitzant aquest programa que a Santa Pola estarà fins al juny. Després, i amb vista al període estival, l’alcaldessa Seva ha anunciat que continuaran treballant amb Humanymal, amb seu a Sant Joan, per a llançar una escola d’estiu amb 24 adolescents provinents de Serveis Socials. “Es tracta d’una escola terapèutica, no d’oci”, aclareix Natalia Pérez, “on treballaran les seues habilitats socials i les competències emocionals”. Com? Els convertiran en guies canins a fi d’ajudar les persones grans que resideixen en geriàtrics. “D’aquesta manera els xics i xiques passen del rol problemàtic que arrosseguen a un en què se senten útils ajudant un altre col·lectiu”.

Ajuntaments com el d’Alfas del Pi, Asp o Cocentaina fa temps que col·laboren amb l’associació Humanymal, amb seu social a Sant Joan, a tractar les conductes dels joves mitjançant aquest programa de teràpia assistida amb gossos.

Reticències dels animalistes

La màxima responsable del programa READ a la província d’Alacant reconeix que “hi ha un sector animalista que no veu adient o que no considera ètic incorporar animals amb aquestes finalitats”. Pérez explica que amb els gossos treballen des d’un vessant que comprén “la protecció animal”. “Cap dels gossos és comprat, tots són adoptats de protectores o rescatats de situacions molt adverses”, aclareix.

Pérez assenyala que amb l’ús de cans, no sols es beneficia la persona. “Es tracta d’una ajuda mútua en què afavorim l’adopció a la compra”. Com a exemple, avança que l’alumnat de l’escola d’estiu de Santa Pola prepararà una campanya “en contra de l’abandó de mascotes i contra l’ús en festes populars en què hi ha patiment animal”.